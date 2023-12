Strážce trhu si kvůli cenám potravin navrhne větší pravomoci

„Prodiskutovali jsme možnosti, které má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) při odhalování kartelových dohod, a tady jsme se dohodli, že úřad předloží do 15. ledna návrh opatření, která by nám umožnila mnohem flexibilněji reagovat na některé situace, které mohou na trhu působit podezřelým dojmem,“ řekl šéf ÚOHS Petr Mlsna reportérům v Poslanecké sněmovně po schůzce s ministrem zemědělství Výborným.

Ministr Marek Výborný novinářům v úterý řekl, že by od antimonopolního úřadu chtěl vidět více iniciativy. „Jasně jsem vyjádřil apel, požadavek směrem k antimonopolnímu úřadu, že je třeba, aby začal velmi iniciativně a aktivně využívat všechny nástroje, které má k dispozici,“ řekl Výborný s tím, že to byl on, kdo si od šéfa ÚOHS vyžádal podklady k tomu, jak by se mohly posílit pravomoci jeho úřadu.