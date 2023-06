Svět, kde jsou peníze opravdu drahé. Hypotéky zdražuje celá Evropa

Na to, že by úroky mohly tak vyskočit, by si před rozhodnutím vsadilo jen 35 procent oslovených odborníků, uvedl Bloomberg. V předchozích kolech zpřísňování totiž Bank of England sundala nohu z plynu – a nyní na něj zase razantně šlápla. Taková „nerozhodnost“ se bance přihodila naposledy v 80. letech minulého století.

„Ekonomice se daří lépe, než se očekávalo, ale inflace je stále příliš vysoká a my se s ní musíme vypořádat,“ řekl Bailey. „Víme, že je to těžké – mnoho lidí, kteří mají hypotéky nebo půjčky, se bude pochopitelně obávat, co to pro ně znamená. Ale pokud nezvýšíme sazby nyní, mohlo by to být později ještě horší,“ zdůraznil guvernér Bank of England.