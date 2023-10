Udržitelné fondy ztrácí lesk. Zelené investice mnozí považují za pokrytectví

Největší světoví správci aktiv již několik let uvádějí na trh udržitelné fondy ve snaze využít rostoucího zájmu o investování do ESG. Tyto fondy pak investují do společností, které se snaží dosáhnout pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí, ale zároveň samozřejmě generovat zisk pro své investory. ESG fondy se staly v posledních letech populárními právě především díky důrazu na udržitelnost a etiku.

Firmy, které získávají peníze z takových fondů, mohou například podnikat ve využívání zelených technologií, ochraně klimatu, vodních zdrojů nebo plní přísná sociální kritéria.

Minimálně v letošním roce se však může zdát, že tento trend zpomaluje. Významní správci majetku, kam patří například BlackRock či State Street, se v současné době ocitají nejen pod tlakem od části amerických politiků, ale také na ně míří kritika ze strany samotných investorů.

ESG – environmental, social and corporate governance Přístup firem k odpovědnému podnikání a do značné míry i jejich atraktivitu pro investory v současnosti posuzuje zejména ESG hledisko, které na rozdíl od klasických investičních hledisek, zaměřených jen na finanční výkonnost firem, hodnotí nefinanční aspekty podnikání, a to ve třech kategoriích: environmentální udržitelnost, sociální udržitelnost a udržitelné řízení. Podle společnosti Morningstar, jež celosvětově patří k předním poskytovatelům nezávislého investičního výzkumu, dosáhla v loňském roce globální poptávka po udržitelných investicích téměř dvou bilionů dolarů.

Ke konci letošního června bylo ve Spojených státech nabízeno celkem 656 udržitelných fondů, přičemž počet těch zrušených se oproti předchozím letům stále zvyšuje, píše agentura Bloomberg s odkazem na data finanční společnosti Morningstar.

Z jejích údajů vyplývá, že v roce 2023 bylo v USA uzavřeno zatím 26 fondů zaměřených na udržitelnost, což je více než v předchozích třech letech dohromady. Investoři navíc v první polovině roku stáhli z těchto fondů více peněz, než do nich vložili.

Poptávka ochladla

„V loňském a letošním roce jsme zaznamenali znatelný pokles poptávky,“ uvedla pro Bloomberg Alyssa Stankiewiczová, zástupkyně ředitele pro výzkum udržitelného rozvoje ve společnosti Morningstar. Vysvětluje to mimo jiné tím, že ESG fondy zaměřené na udržitelné investování zaznamenaly nepříliš atraktivní výnosy.

„Některým udržitelným fondům se v loňském roce vůbec nedařilo. Stojí za tím jejich investiční strategie, které loni nenaplnily očekávání, zatímco jiné fondy měly problém přilákat nové investory a navýšit aktiva pod správou,“ dodala Stankiewiczová.

Peníze do fondů udržitelného investování proudily především v letech 2020 a 2021, kdy mnoho správců fondů s oblibou přidávalo slova „ESG“ či „udržitelný“ do názvů již existujících fondů, popisuje Bloomberg. Některé zahraniční agentury pak píší o tom, že udržitelné fondy v USA rozpoutaly něco jako kulturní válku.

Na této lince se veze i řada Republikánů, kteří na adresu ESG fondů kritikou rozhodně nešetří. Někteří američtí politici je označují za formu pokrytectví, manipulace nebo za posunu od investic k marketingu.

Zároveň tvrdí, že mnoho společností využívá sociální a environmentální témata jen pro zvýšení své popularity a zisků, aniž by skutečně přispívaly k pozitivní změně. V Evropě již regulační orgány zpřísňují pravidla označování ve snaze potlačit jakákoli nadsazená tvrzení.

Samotný termín „ESG“ už víceméně přestal ve svých vyjádřeních používat i generální ředitel bilionového správce BlackRock Larry Fink. Tento termín se totiž podle něj stal až příliš zpolitizovaným. Místo toho častěji hovoří o investicích spojených s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Lynn Forester de Rothschildová, která stojí v čele rodinného investičního podniku E. L. Rothschild, nedávno v rozhovoru pro Bloomberg připomněla, že výraz ESG vznikl v podstatě náhodou během jednoho z projevů na půdě OSN v roce 2005, ovšem pak začal žít svým životem a stal se z něho pouhý „produkt“.

„Někteří lidé a společnosti si nyní myslí, že pokud se budou tímto termínem ohánět, dodá jim to na ctnosti a to jsou důvody, proč je dobré samotný výraz ESG zahodit do koše. Do jakých firem chceme investovat, pro jaké firmy chceme pracovat? To jsou klíčové otázky a témata, ne nálepky typu ESG,“ uvedla Rothschildová.

Výkon pokulhává

Kritika kolem udržitelných fondů se ovšem netočí jen kolem výše zmíněných témat. Část kritických hlasů směřuje i na jejich výkon, tedy zda vydělávají. Před několika lety byly ESG fondy investorům představovány jako „vítězové“ budoucnosti přinášející investorům vyšší výnosy než klasické „neudržitelné“ fondy, které měly vyjít z módy. Jenže tento předpoklad se ani po několika letech neprokázal, všímá si list Financial Times.

„Výkonnost ESG fondů je nevýrazná, bez důkazů o tom, že by udržitelné fondy dosahovaly lepších výsledků oproti klasickým fondům,“ řekl podle Financial Times Felix Goltz, ředitel výzkumu společnosti Scientific Beta.

To podle něj kontrastuje s některými názory, které předpokládají, že ESG investice by měly automaticky dosahovat lepších výsledků, protože investují do „lepších“ a udržitelnějších firem.

„Jednoduchá tvrzení, že ESG fondy budou úspěšnější, neměla být nikdy vyslovena. Vychází totiž z krátkých časových řad s nedostatečnou kontrolou. Bohužel tato tvrzení jsou často nekriticky přebírána,“ dodává profesor financí Alex Edmans z London Business School.

Společnost Scientific Beta zpracovala údaje o všech amerických akciových burzovně obchodovaných fondech (ETF) se sídlem v Severní Americe nebo v Evropě, které agentura Bloomberg zařadila do kategorie „společensky odpovědné“ nebo ESG, a to od roku 2012 do konce roku 2022. Tyto ETF měly na konci tohoto období aktiva ve výši 97,6 miliardy dolarů, přičemž v prosinci 2021 dosáhly vrcholu 114 miliard dolarů.