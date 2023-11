Ulož.to, jak ho známe, končí. Čelilo žalobám, nabízelo i divadelní hry

„Vždy jsme si pečlivě dbali na to, aby byl provoz Ulož.to v souladu s platnou českou i evropskou legislativou. To bylo opakovaně potvrzeno i výroky soudů v rámci sporů, které proti nám byly často účelově vedeny. Abychom i do budoucna splňovali všechna zákonná kritéria, zejména v souvislosti s novou evropskou legislativou, zavádíme od 1. 12. 2023 výraznější změny fungování cloudového úložiště Ulož.to Disk,“ vysvětluje v tiskové zprávě Jan Karabina, jednatel společnosti Cloud Platforms, která Ulož.to provozuje.