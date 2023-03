V Moskvě se hromadí miliardová hotovost. Investoři od ní marně hledají klíč

Finanční účty uvězněné v zemi vlivem sankcí jsou zároveň pozůstatkem toho, co zbylo z ruských vazeb na mezinárodní finanční systém, a dalším znakem rostoucí izolace Ruska. To vše v době, kdy konflikt na Ukrajině již započal druhý rok. Co se s uzamčenými penězi v Moskvě bude dít dále, je zatím velkou neznámou.