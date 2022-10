Výkladní skříň švýcarského bankovnictví má potíže. Krach prý nehrozí

Je to už 14 let, co si zaměstnanci krachující investiční banky Lehman Brothers odnášeli z hlavní kanceláře v New Yorku krabice s osobními věcmi. Tehdejší napjatou atmosféru zachytily dobové fotografie, které doslova obletěly svět. A v posledních dnech narůstají spekulace, že podobný scénář by se mohl po letech opakovat.

Jedna z největších bank na světě, Credit Suisse, je totiž údajně v závažných problémech a v současné době dokonce bojuje o přežití. Jsou ale spekulace, které se o víkendu objevily zejména na sociálních sítích, důvodem k panice podobné té v roce 2008? Vždyť pád „Lehmanů“ v roce 2008 byl událostí, která vyvolala jednu z nejhlubších finančních krizí od Velké hospodářské krize v roce 1929.

O co tedy jde? Takzvané swapy úvěrového selhání (CDS), tedy jakési pojištění, které slouží jako ochrana proti bankrotu banky, vystoupaly před pár dny na historická maxima. Tyto swapy nyní podle agentury Bloomberg indikují zhruba 23procentní šanci, že Credit Suisse do pěti let zbankrotuje.

Cena zmíněných úvěrových swapů v pondělí vystoupila na 293 bazických bodů. Když si tedy někdo bude chtít plně pojistit investici do dluhopisů Credit Suisse v objemu deseti milionů dolarů (251,5 milionu Kč), bude ho roční pojištění stát 293 tisíc dolarů (téměř 7,4 milionu Kč). To jsou téměř tři procenta investované částky. Na začátku letošního roku cena těchto swapů činila podle záznamů ICE Data Services 55 bazických bodů.

Hezký pohled není ani na samotné akcie Credit Suisse. Ty od začátku roku ztrácí přibližně 60 procent hodnoty a jsou na cestě k historicky nejhoršímu roku této švýcarské banky. Za posledních pět let jsou akcie níže dokonce o 75 procent.

Na newyorské burze NYSE se ve středu se obchodovaly těsně nad čtyřmi dolary. Přitom ještě před rokem se pohybovaly nad deseti dolary a krátce před finanční krizí v roce 2007 stály dokonce téměř 80 dolarů.

Tržní hodnota Credit Suisse klesla zhruba na 9,5 miliardy švýcarských franků (více než 238 miliard Kč). Ještě loni na podzim tržní hodnota přesahovala 30 miliard franků.

Skandály Credit Suisse Švýcarská banka Credit Suisse byla v posledních letech zapojena do mnoha skandálů či problémů, které „pošramotily“ její pověst.

Například loni ztratila přes pět miliard dolarů kvůli nucenému uzavření vysoce ztrátových pozic fondu Archegos Capital Management. Také přišla o deset miliard dolarů po krachu poskytovatele úvěrů Greensill Capital.

Dostala rovněž pokutu 350 milionů dolarů od regulátorů kvůli své roli v úplatkářském skandálu v Mosambiku. Přes účty banky také došlo v roce 2020 k praní špinavých peněz bulharského překupníka s drogami.

Banka v současnosti dokončuje plány, které velice pravděpodobně přinesou zásadní změny v jejím investičním bankovnictví, ale možná i rozsáhlé škrty v pracovních místech, napsala agentura Bloomberg.

Místo uklidnění spekulace

Mezitím se Ulrich Körner, generální ředitel banky, pokusil zaměstnance i rozbouřené finanční trhy ujistit, že banka je finančně zdravá a že avizovaná restrukturalizace ji stabilizuje. Jenže od července nový generální ředitel svými slovy jen vyvolal spekulace, že banka je ve vážných problémech.

Stojí Credit Suisse před bankrotem? Zda je švýcarský bankovní gigant na hraně bankrotu, redakci SZ Byznys okomentoval Štěpán Hájek, analytik finančních trhů ze společnosti XTB: „Hlavním problémem Credit Suisse je kapitálová pozice banky, která je zpochybňována již několik kvartálů po sobě. Spolu s ní klesají také zisky společnosti. Vše je spojeno s mnoha skandály, ve kterých byla Credit Suisse zapojena v posledních letech.“ „Když tedy prošla sociálními sítěmi přes víkend zpráva, že banka je v katastrofálním stavu, nervozita trhu byla velmi napjatá. Olej do ohně pak přilily dodatečné komentáře generálního ředitele banky Körnera, že kapitálová pozice banky je silná a není se čeho obávat.“ „To jsme mohli sledovat především na růstu derivátů zvaných Credit Default Swaps (CDS). Jde o deriváty, které fungují jako pojistka proti úvěrovému selhání. Pokud jejich cena roste, jako v případě Credit Suisse, jde o signál, jak velké riziko krachu banky naceňuje trh.“ „CDS mohou být pro někoho hůře pochopitelná, proto se podívejme na výnos z dluhopisů Credit Suisse se splatností v roce 2025. Ten se obchoduje s výnosem na 6,5 procenta, což není nikterak alarmující. Cena akcie sice klesla začátkem pondělní seance až o deset procent, ale nakonec byly ztráty odmazány.“ „Vypadá to, že se trhu zmocnila příliš velká panika, která možná není tolik opodstatněná. To bance určitě nepomáhá. Kapitálu na pokračování v byznysu má dost, jen nevydělává dostatek peněz na restrukturalizaci, kterou plánuje. Potřebují prodat aktiva nebo navýšit kapitál ředěním akcionářů, což bude v pozadí relativní slabosti, jakou banka působí, mnohem nákladnější.“ „CDS rostou napříč bankovním sektorem. To je spojeno s tím, jak banky řídí rizika vzájemného obchodování a jak ta stejná rizika řídí jejich klienti. A když spolu obchodují banky, je vždy riziko, že jedna strana nesplní své závazky.“ „Tomu se říká Counterparty Credit Risk (úvěrové riziko protistrany). Ty se neobchodují na burze a nejsou zdaleka tolik volatilní jak klasická CDS. Banky se zde musí podívat na své obchodní partnery a pokud, jako v případě Credit Suisse, klesají jejich akcie, je rázem obchodování s nimi rizikovější, a tedy i nákladnější. Nevypadá však, že by byla Credit Suisse v existenčních problémech.“ „Paralela s Lehman Brothers zde úplně nesedí. ‚Lehmani‘ byli příčinou propadů na trzích a rostoucích sazeb, zatímco Credit Suisse jsou oběť.“

„Pokud generální ředitel banky ujišťuje finanční trhy, že se v podstatě nic neděje, určitě je někde problém,“ vyskytovaly se hojně tyto komentáře na adresu Credit Suisse v uplynulých dnech na sociálních sítích.

Körner rovněž mluvil o solidním kapitálovém vybavení a likviditě, ale připustil, že banka před zahájením nového plánu restrukturalizace čelí kritickému okamžiku. Banka chce plán oznámit 27. října.

„O Credit Suisse se začíná mluvit jako o dalším Lehman Brothers a nová strategie snad banku otočí na správnou cestu,“ řekl akciový analytik Patrie Ján Hladký.

„Dle nás však není pravděpodobné, že by regulátor nakonec nechal banku takhle globálního významu padnout – katastrofální zkušenosti s Lehman Brothers by měly být dostatečné. Minimálně to však může znamenat problémy pro příliv nových peněz do investiční divize nebo pro dražší financování banky,“ podotkl také.