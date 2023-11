Vyšší minimální mzda udrží inflaci, varuje MMF. Přehnaná obava, reagují experti

Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) je plánované zvyšování minimální mzdy pro příští rok jedním z rizik, které mohou ve střední Evropě udržet vysokou inflaci. MMF tak minulý týden varoval, že právě tyto kroky mohou vést obecně k vyššímu růstu mezd, které se pak logicky projeví v cenách zboží a služeb. Pokud musí zaměstnavatel svým lidem více platit, tyto náklady pak promítne do ceny výrobků, které prodává dále a roztáčí se kolo zdražování.

A takový scénář by nechtěly vidět centrální banky, které usilují o návrat inflace k cílovým hodnotám. MMF tak doporučuje, aby země regionu zvážily zavedení mechanismů, které by zajistily, že zvyšování minimální mzdy bude v souladu s produktivitou a inflačními očekáváními.

„V některých zemích regionu střední a východní Evropy se plánuje další velké zvýšení minimální mzdy. Je možné, že firmy to budou schopny vstřebat skrze nižší zisky, existuje ale také riziko, že tato zvýšení povedou k trvalejší inflaci,“ řekl agentuře Reuters představitel MMF Geoff Gottlieb.

I česká vláda zvažuje zvýšení minimální mzdy o devět až 12 procent, což by překonalo i očekávanou míru inflace v příštím roce po dlouhém období poklesu reálných mezd, (tedy výše mezd očištěných o inflaci), které ochromilo poptávku a srazilo výkon ekonomiky.

Minimální mzda v Česku činí aktuálně 17 300 Kč a pobírá ji přibližně 118 tisíc lidí. V případě navýšení o 12 procent by vzrostla na 19 400 Kč.

„Přestože minimální mzdy od roku 2019 rostou převážně v souladu s inflací, je třeba být do budoucna opatrný,“ upozornil ale Gottlieb z MMF.

Například Michal Skořepa, ekonom České spořitelny, tvrdí, že tuzemský růst minimální mzdy kolem deseti procent by k žádnému výraznému proinflačnímu tlaku vést nemusel, a to hned z několika důvodů.

„Zkušenost z let před covidem ukazuje, že růst minimální mzdy tímto tempem nevede ke snížení dlouhodobě pozorovaného napětí na českém trhu práce neboli k oslabení poptávky firem po zaměstnancích. Český firemní sektor jako celek je v posledních čtvrtletích v extrémně dobré kondici a podíl práce na HDP klesl na úrovně pozorované někdy před osmi lety,“ vysvětluje pro SZ Byznys.

„Například v Německu nebo na Slovensku je minimální mzda v relaci k průměrné mzdě po řadu let výrazně vyšší než u nás, aniž by se to často uvádělo jako problém,“ říká dále člen Výboru pro rozpočtové prognózy Ministerstva financí ČR. Skořepa však poukazuje na nevhodnost systému takzvaných zaručených mezd, které jsou navázány na minimální mzdu.