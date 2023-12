Z nuly na 960 Kč. Kde popelnice podraží nejvíc a kde vůbec?

Poplatek za vyhazování komunálního odpadu se týká téměř všech občanů. Částky se však v různých městech a obcích poměrně výrazně liší. Někde se poplatníkům náklady na systém odpadového hospodářství od příštího roku zvýší, jinde ale obyvatelé nebudou platit nic.

Lidé v rodinných domcích platí za popelnice individuálně, nájemníci ale mají většinou poplatky zahrnuty do společného úču „za dům“. Poplatek hradí majitelé nemovitostí a občané s trvalým pobytem městu nebo obci, která má smlouvu se společností, která se o svoz a odkládání odpadu na skládku stará. Skládkování však zdražuje, do poplatků za komunální odpad se promítá také inflace nebo to, nakolik lidé v dané oblasti třídí. S ohledem na to se částky v různých místech republiky liší.

Někde lidé dosud neplatili za popelnice nic, protože veškeré náklady na sebe převzalo město. Rozpočty některých obcí si ale v současné situaci takové výdaje již nemohou dovolit.

Nová položka se v nákladech domácností objeví například obyvatelům České Lípy. Posledních 14 let město dotovalo svým obyvatelům náklady na svoz komunálního odpadu v plné výši. Od Nového roku však poplatek vzroste z nuly na 960 Kč ročně.

„Náklady na zajištění svozu a likvidace odpadu neustále neúměrně rostou. V roce 2010 jsme jako město za tyto služby platili 40 milionů korun, v letošním roce už bezmála 60 milionů korun. Do budoucna víme, že náklady budou ještě vyšší, a to kvůli rostoucím cenám skládkovného, pravděpodobně vyšší sazbě DPH a také kvůli skutečnosti, že se v České Lípě nedaří dosáhnout požadovaného procenta vytříděnosti surovin,“ zdůvodnil krok místostarosta České Lípy Jakub Mencl.

Stejnou situaci musí řešit také Kladno. Město bude o částce teprve hlasovat, ale nulová podle mluvčího Víta Herala už určitě nezůstane. „Stojí za tím zejména dopady konsolidačního balíčku na rozpočet města. Předpokládáme výrazný propad na příjmové části,“ popisuje.

Mezi městy, která budou svoz odpadu nadále dotovat, jsou například Teplice. Roční náklady se přitom stále zvyšují a příští rok přesáhnou částku 70 milionů Kč. Město ale svou politiku měnit nebude.

Změny po mnoha letech ale dorazí do dalších měst. Například v Ostravě se částka za svoz odpadu nezměnila od roku 2005. Podle mluvčí ostravského magistrátu se však od ledna 2024 zvýší cena svozu odpadu z 498 Kč na 720 Kč. „Vzhledem k faktu, že výše poplatku nebyla měněna takřka 20 let, zatímco náklady na likvidaci odpadu strmě stoupaly, zejména v posledních letech, město zvýšené náklady krylo ze svého rozpočtu ve výši řádově stovek milionů korun ročně,“ říká ostravská mluvčí Gabriela Pokorná.

Část poplatku bude občanům ale i nadále dotovat město. „Pokud by měli lidé platit plnou částku bez doplatku města, výše poplatku by činila minimálně 1200 Kč,“ uvedla Pokorná. Výjimku však mají lidé starší 65 let a děti do šesti let, kteří budou platit stále poplatek v původní výši 498 Kč.

Důvodem jsou rostoucí náklady na odvoz a uložení odpadu, které jsou jedněmi z nejvyšších v rozpočtu města Havířova. Rosalie Seidl Pokorná, mluvčí města Havířov

Za odvoz popelnice si připlatí také obyvatelé nedalekého Havířova. Od ledna budou platit 1092 Kč. „Důvodem jsou rostoucí náklady na odvoz a uložení odpadu, které jsou jedněmi z nejvyšších v rozpočtu města Havířova,“ říká mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná. Celkové náklady na odvoz odpadu pro příští rok Havířov odhaduje na 106 milionů Kč. Pokud by město tuto částku plně přeneslo na občany, platili by 1536 Kč.

Odpad podraží také v Opavě. Ze současných 660 Kč se poplatek zvedne na 900 Kč. „Víme, že se jedná o nepopulární krok, ale je opravdu nutný. Už několik let se v souladu se zákonem každoročně zvyšují poplatky za ukládání odpadů na skládkách, zvyšují se náklady na svoz, tedy ceny pohonných hmot, samozřejmě se zde promítají i další náklady, jakými jsou ceny energií nebo třeba platy zaměstnanců,“ komentuje situaci opavský radní Petr Popadinec. Nižší cenu 540 Kč budou platit pouze lidé nad 70 let a děti do 18 let.

Občané by však běžně platili 1200 Kč, pokud by město svoz a likvidaci odpadů nedotovalo. „Až tak zatěžovat občany města jsme ale nechtěli,“ dodává Popadinec.

Také v Hradci Králové byly domácnosti zvyklé platit stejnou částku, která doposud činila 600 Kč ročně, ale od ledna se o 200 Kč navýší. „Bohužel, město musí doplácet stále více peněž na svoz a likvidaci odpadů. Velkou roli v těchto financích hraje také inflace. Po čtyřech letech proto navrhujeme poplatek za odpady zvýšit na průměrnou částku napříč celou republikou, a to 800 korun za rok,“ vysvětluje náměstek primátorky pro oblast ekonomiky Miroslav Hloušek.

V některých městech se však výše poplatků, které hradí domácnosti, od ledna nezmění. To však neplatí pro rozpočty měst a obcí, které naopak meziročně vydají víc.

Například obyvatelé Pardubic budou stejně jako letos platit 650 Kč. Město však vydá 55 milionů Kč ze svého rozpočtu, aby pokrylo rozdíl do 1248 Kč za poplatníka, což jsou skutečné náklady na likvidaci odpadu na občana. „V roce 2024 jsou předpokládány celkové náklady na obecní systém odpadového hospodářství ve výši 114 968 000 Kč,“ uvedla mluvčí pardubického magistrátu Ivana Dolanová.

Podobně na tom je Liberec, kde budou občané platit stejně jako letos 840 Kč za osobu ročně. Růst nákladů na sebe totiž převezme město. „V příštím roce pak bude částka, kterou město zaplatí zhruba o 26 milionů vyšší,“ říká mluvčí libereckého magistrátu Tomáš Tesař.

Ceny se nezmění ani v Jihlavě. Stejně jako letos budou hradit 704 Kč, přičemž město skutečné náklady dorovná. „Rozdíl mezi odhadovanými příjmy a reálnými výdaji, které stále rostou, vychází asi na 12 milionů korun, což znamená cca 209 korun na jednoho poplatníka,“ říká mluvčí magistrátu v Jihlavě Radovan Daněk.

Poplatky se nezmění ani v největších tuzemských městech – Praze a Brně. „Od Nového roku žádné změny v poplatcích za svoz odpadu neplánujeme, sazby tedy zůstanou na stávající úrovni,“ sdělil mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník. Pražané tak od ledna budou platit 1560 Kč za odvoz 120litrové popelnice jednou za dva týdny.

Naopak v Brně bude svoz stát stále 670 Kč ročně. „V této věci se v Brně nic nemění,“ potvrdil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Ceny se nemění ani v Ústí nad Labem a zůstanou na 720 Kč ročně. „Část ceny je samozřejmě dotována, výdej za směsný komunální odpad se předpokládá na 69 milionů Kč,“ popisuje mluvčí Ústí nad Labem Romana Macová.