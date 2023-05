Zaděláváme si na další metanolovou aféru, říká prodejce pálenek

Litr kalvadosu s obsahem alkoholu 52 procent nabízí Helena z Opavska na tržišti (Marketplace) sociální sítě Facebook za 270 korun. „Ano, dodáme i do hospody, kolik si vezmete?“ odpovídá starší žena na otázku, zda je možný prodej i ve větším množství. Na dotaz, zda je možné vystavit účet, odpovídá „spíš ne“. A nakonec přiznává, že nemá potřebnou koncesi na prodej lihovin.

Podle něj celníci, kterým přísluší povinnost tento trh kontrolovat, na to nemají dost personálních kapacit. Deset let po metanolové aféře, při níž zemřelo 47 Čechů a tři Poláci na otravu jedovatým roztokem, který byl prodáván načerno jako levnější náhražka etanolu, připomínají internetové inzeráty s pálenkami Divoký západ.

Černý trh už není, co býval. Většinou ho tvoří nabídka domácí výroby a daňové úniky už nesahají do miliard korun, ale Gottwald se domnívá, že další tragédie je jen otázkou času.

„Není otázkou, zda vůbec, ale kdy vypukne další metanolová aféra,“ komentuje. V oboru například kolují zvěsti o dodávce, která v Jihočeském kraji objíždí hospody a nabízí jim levnou kořalku. Nezdaněnou a bez kolku. „Tady už se blížíme k tomu, že si tito překupníci v jeden den řeknou: dodávám tam slivovici, proč by to nemohl být tuzemák? A začnou míchat jako při metanolové kauze,“ dodal.

Situaci v restauracích popsal anonymně jeden z restauratérů: „Na vesnicích je to časté, ale také v Praze je to tvrdý byznys. Jak může přežít vesnická hospoda s dvouprocentní profitabilitu? Nejsme ze zlata.“ Dělá se to podle něj například tak, že hospodský objedná malé množství oficiálně, které se účetně přizná, a vedle toho se nalévá podpultový černý alkohol.