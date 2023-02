Američané postaví Polákům první jadernou elektrárnu

Polská národně-konzervativní vláda v čele se stranou Právo a spravedlnost (PiS) se chce pustit do atomové energie ve velkém. Plánuje výstavbu šesti jaderných elektráren do roku 2043. Očekává se, že první zařízení vznikne ve vesnici Slajszewo na polském pobřeží Baltského moře severozápadně od Gdaňsku. S výstavbou prvního reaktoru se má začít nejpozději v roce 2026, do rozvodové sítě by pak měl být zapojen v roce 2033.