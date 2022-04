Autobusy zpět na Ukrajinu jsou plné, lidé cestují až do Kyjeva

Autobusy na Ukrajinu teď odjíždějí plné téměř každý den. Spoje, které míří z autobusového nádraží v Praze na Florenci nebo z brněnského nádraží naproti hotelu Grand, se v posledních dnech zaplňují do posledního místa.

Velký zájem byl o Velikonocích o linku do Lvova, teď už prodlouženou do dalších ukrajinských měst Tarnopol, Chmelnického, Vinnice a Umaně, potvrzuje mluvčí Flixbusu Tomáš Beránek. Nově otevřeli linku Praha–Kyjev se zastávkami ve Lvově, Rivném a Žitomíru.

„Co se týče nejčastější destinace, aktuálně vede Lvov, neboť minulé téměř dva měsíce byli cestující zvyklí na skutečnost, že jde na Ukrajině o konečnou stanici. Počítáme s tím, že do budoucna bude více a více cestujících mířit přímo do Kyjeva. Nejde jen o linky protínající Česko, ale také o linky z Německa a Polska, které českým územím neprojíždějí,“ uvedl Tomáš Beránek z Flixbusu.

Podle informací kanceláře dalšího dopravce, společnosti Lubjano Trans, je každodenní večerní spoj z Prahy do Drahova opakovaně téměř plný. Zájem cestujících potvrdil i pracovník kanceláře přepravní společnosti DMD Group, která jezdí do Ivano-Frankivsku.

Ze skupiny sedmi žen, které společně přijely na začátku března z vesnice v Kyjevské oblasti, se minulý týden čtyři vrátily zpět. „Rozmlouval jsem jim to, ale chtěly domů,“ líčí Petr M. „Chtějí být se svými muži, nechaly tam rodiče, mají strach o majetek,“ vypočítává hlavní důvody toho, proč odjely zpět na Ukrajinu.

„Třeba včera, 24. dubna, hranici Ukrajiny se zeměmi EU a Moldavskem překročilo 16 000 osob, naopak do Ukrajiny přijelo 17 000 osob, z nich 15 000 občanů Ukrajiny. 23. dubna z Ukrajiny odjelo 24 tisíc lidí, do Ukrajiny přijelo 33 tisíc osob, z toho více než 30 000 byli Ukrajinci. 22. dubna z Ukrajiny odjelo 30 tisíc osob, do Ukrajiny přijelo skoro 40 tisíc, z nichž přes 35 tisíc občanů Ukrajiny,“ uvádí konkrétní údaje pohraničníků Tetiana Okopna, mluvčí Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.