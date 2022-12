Bilion dolarů za deset let. Investiční banky v USA míří k dekádě snů

Přes veškeré nástrahy a úskalí poslední dekády vydělaly banky z americké Wall Street za posledních deset let v přepočtu bezmála 23 bilionů korun. Zarážející není jen obrovský zisk, ale i schopnost odvětví překonat skandály a dále vzkvétat, píše agentura Bloomberg.

Úspěch investičních bank za posledních deset let vskutku překračuje veškeré hranice standardního podnikání. Důkazem může být i fakt, že se přes krizi v roce 2008, pandemii i ruskou agresi na Ukrajinu podařilo bankám vygenerovat ne bilion dolarů (22,7 bilionu Kč) celkových příjmů, ale čistého zisku.

Navzdory všem očekáváním

A to se ještě před začátkem desetiletí, kdy se Wall Street stal terčem celosvětového protestního hnutí a politici na obou stranách spektra se bouřili kvůli záchranným balíčkům a obřím půjčkám, nezdál takový zisk ani možný.

Místo toho se však za posledních deset let investiční banky ještě rozrostly a předstihly korporátní Ameriku tak výrazně, že podle údajů agentury Bloomberg jsou JPMorgan Chase & Co., Bank of America a dokonce i ochromená Wells Fargo & Co. na cestě k tomu, aby dosáhly až na pár výjimek většího zisku než všechny americké veřejně obchodované společnosti. Citigroup, Goldman Sachs Group a Morgan Stanley nejsou daleko za nimi.

A dohromady je tato šestice připravena vydělat v příštím roce ještě více.

Před deseti lety se JPMorgan, nyní nejziskovější a nejhodnotnější americká banka podle tržní kapitalizace, ocitla na pranýři po fiasku způsobeném bankéřem Brunem Iksilem, přezdívaném Londýnská velryba.

Wells byla na vrcholu velké šestky, byla nejhodnotnější a jediný člen skupiny, který vydělával přes 20 miliard dolarů (454 miliard korun). Přestože po odhalení zneužívání práv spotřebitelů její zisky ztroskotaly, Wells je podle analytiků v následujícím roce zpět na cestě k historickému prvenství.

Poslední dekáda byla proto pro bankéře slast. Personální výdaje šesti společností, které se na začátku éry pohybovaly kolem 148 miliard dolarů (3,4 bilionu korun) a pak na několik let klesly, se v roce 2019 vyšplhaly na 154 miliard dolarů (3,5 bilionu korun), nehledě na to, že celkový počet jejich zaměstnanců ve skutečnosti klesl.

Jamie Dimon, šéf JPMorgan, který se již stal miliardářem, měl dostat tak vysoké odměny, že poradenská firma doporučila akcionářům, aby hlasovali proti.

Odhady analytiků ukazují, že šestice bank se k tomuto úspěchu, tedy jednomu bilionu dolarů za 10 let, rychle blíží, a pokud tohoto milníku nedosáhnou na konci prosince, podaří se jim to někdy v prvních týdnech roku 2023.

Ale čemu mohou banky za své bezprecedentní zisky děkovat?

Část svých zisků mohou připsat inovacím poté, co investovaly do technologických platforem a vylepšily nabídku včetně odměn na kreditních kartách. Pomohly také společnostem využít kapitálové trhy k růstu ekonomiky. A část zisku si ponechaly a v uplynulém desetiletí navýšily své kapitálové rezervy o více než 200 miliard dolarů (4,5 bilionu korun), aby předešly podobnému scénáři, jaký jsme zažili v roce 2008.

Kritici namítají, že to banky nezvládly samy. Mnohé z nich by rok 2008 nepřežily nebýt pomoci daňových poplatníků, a rezervy jsou výsledkem přísnějších kapitálových pravidel, která byla někdy přijata přes ostré námitky bankéřů. Bankám pomohly i vládní zásahy, které podpořily ekonomiku během pandemie a pomohly tak zvýšit rekordní zisky.

„V konečném důsledku závisí osud bank na zdraví jejich klientů,“ řekl špičkový právník z Wall Street H. Rodgin Cohen. Jejich neuvěřitelné zisky podle něj klesnou jen tehdy, „pokud dojde k poklesu ekonomiky, skutečnému poklesu“.

„Jedním z cílů dobré společnosti je, aby všichni, včetně lidí na dně, měli dost na to, aby přežili a prosperovali,“ řekl Robert Mass, bývalý partner Goldmanu, který se nyní zabývá etikou. „Nevadí mi, že jsou lidé dobře placeni za to, že produkují výrobky a služby, které zvyšují celkovou úroveň bohatství ve společnosti, ale pouze tehdy, když to spojíme s přiměřeným zdaněním a dostatečným sociálním zabezpečením, aby i ti na dně mohli vzkvétat.“

Dodal, že není dostatečným odborníkem, aby mohl říci, zda jsou současné daně a sociální jistoty nastaveny správně.

Zaslouží si to?

Zatímco většina pozornosti světa se soustředila na Silicon Valley, investiční banky nabíraly na síle. K tomuto fenoménu však podle Bloombergu neexistuje jedno jasné vysvětlení.

Vlivem kolísání hodnoty aktiv se na Wall Street zvýšil objem obchodů, investiční bankéři jako Diop zažili boom v uzavírání obchodů a někdejší americký prezident Donald Trump jim (i sobě) pomohl snížením daní. Stejně tak neexistuje ani společná reakce celého odvětví na tento zásadní milník.

„Někdy mám pocit, že skutečnost, že vydělali tolik, je nějak hrozná. Já si to však prostě nemyslím,“ řekla Betsy Dukeová, bývalá guvernérka Federálního rezervního systému (Fed, americká centrální banka, pozn. red.), která do roku 2020 předsedala představenstvu Wells Fargo. „Na finanční systém bylo v posledních deseti letech hozeno asi všechno, co se na něj hodit dalo. Tyto banky nejenže přežily, ale ve skutečnosti ještě vzkvétají.“

V desetiletí přísnějších pravidel, geopolitického chaosu, pandemie a některých zrádných výkyvů na trhu se bankovní domy „dokázaly s tím vším vyrovnat, a nejen vyrovnat, ale i vydělat“, řekla Dukeová.

Placení za skandály

Současnému úspěchu ale předcházelo mnoho krizí a skandálů. Aby se banky dostaly ze stínu globální krize, musely zaplatit. V roce 2014 se Bank of America dohodla na rekordním vyrovnání ve výši 16,7 miliardy dolarů (379 miliard korun), aby ukončila vyšetřování nekalých hypotečních praktik, čímž překonala rekordní vyrovnání 13 miliard dolarů (295 miliard korun) banky JPMorgan.

Tou dobou už ale některé banky prozkoumávaly nové příležitosti podnikání, které je později opět dostaly do problémů.

Jedním z nejznámějších skandálů banky Wells Fargo se ukázalo být zřizování milionů účtů pro zákazníky, kteří si o ně ale nepožádali. Bankéři se tím snažili splnit nereálné prodejní cíle, na což ale banka i většina jejích podniků doplatila. A v Malajsii zase Goldman Sachs v roce 2013 dokončil získávání miliard dolarů pro státní investiční fond známý jako 1MDB, který pak rozkradla skupina lidí včetně bývalého premiéra.

„Nejvíce za posledních deset let lituji toho, že jsem nezastavil transakci 1MDB,“ řekl již citovaný Robert Mass, dříve bývalý partner Goldmanu. „Každý problém byl prověřen, v některých případech vícekrát, ale odpovědi, které jsme dostali, nás nakonec uspokojily.“

Mass, který nyní vyučuje filozofii na Hunter College v New Yorku, uvedl, že firma byla „našimi vlastními lidmi, kteří se na úplatku podíleli, uvedena v omyl způsobem, o němž jsme neměli důvod pochybovat a který jsme nemohli vyvrátit“. Nebyl si jistý, zda si z toho vzal nějaké ponaučení, „kromě toho, abychom byli méně důvěřiví“.

Díky Trumpovi

Ovšem vzhledem k velikosti zisku vypadají tyto přešlapy jen jako malá zaškobrtnutí. Jednou z osob, které za to může průmysl děkovat, je Donald Trump. Ten se totiž nejdřív v rámci kampaně bankám vysmíval, jen aby po jeho zvolení pověřil dva bývalé zaměstnance Goldman Sachs k vytvoření daňové reformy, která pomohla transformovat firemní zisky. Banky, které si zvykly platit vládě tři z deseti dolarů, najednou platily jen jeden z pěti. A odtud jejich daňové výdaje jen klesaly.

Rok 2018 znamenal pro Wall Street novou vlnu růstu. Banky, které v roce 2017 vydělaly méně než 70 miliard dolarů (1,6 bilionu korun), vydělaly jen o rok později díky snížení daní, zvýšení úrokových sazeb a prudkému nárůstu retailového bankovnictví a obchodů skoro dvojnásobek, konkrétně 120 miliard dolarů (2,7 bilionu korun).

Z pohledu právníka z Wall Street H. Rodgina Cohena by nic z toho ale nemělo být překvapením. „Banky lze až na pár výjimek považovat vždy za vítězně, a to kvůli jejich roli v ekonomice,“ řekl Cohen, který je nyní vedoucím představitelem Sullivan & Cromwell LLP. „Jsou to zprostředkovatelé. Půjčují si a poskytují úvěry.“

Pandemie

Jen málo věcí proměnilo Wall Street tak zásadně jako příchod pandemie v roce 2020. Aby vláda zabránila ekonomické potopě, rozjela programy pomoci spotřebitelům a podnikům a Fed nakoupil aktiva v hodnotě bilionů dolarů. Chaos na trhu vrátil nevyzpytatelnost, po které obchodní patra bank tolik touží. Korporace se postavily do fronty, aby si půjčily, navýšily kapitál nebo koupily oslabené konkurenty.

Ziskům v roce 2021 pomohl také účetní tah: Banky měly díky vládnímu zásahu dostatečně dobrý pocit z ekonomiky, aby uvolnily část rezerv, které si odložily pro případ, že by se úvěry zhoršily. Velká šestka dosáhla v roce 2021 vyššího zisku než v letech 2013 a 2014 dohromady.

Dokonce i když Rusko letos napadlo Ukrajinu, chaos pomohl obchodníkům vzepřít se očekávání těžkých časů.

Přesto nelze veškeré úspěchy připisovat jen investičním bankám. Prosperovali i technologičtí giganti, především ti ze Silicon Valley. Jen společnost Apple vydělala více než půl bilionu dolarů (11 bilionů korun). Microsoft, Berkshire Hathaway a Alphabet překonaly JPMorgan, následované Exxon Mobil, která předstihla Bank of America a Wells Fargo.

To, co se během těchto let nezměnilo, je široký záběr podnikání: Banky prodávají akcie a dluhopisy, obchodují s finančními nástroji, radí při převzetí podniků, spravují majetek, provádějí platby a poskytují úvěry.

Jako na horské dráze

Érou plnou zvratů, pádů, ale i nevídaných úspěchů si prošel bankéř Malick Diop, o jehož kariéře psal Bloomberg. Do banky Morgan Stanley nastoupil v pochmurných dnech roku 2009, kdy se velké banky snažily splatit finanční pomoc daňových poplatníků a odvrátit nevraživost a nedůvěru veřejnosti. Už po čtyřech letech ale hněv opadl a kormidla se opět chopily ambice.

„Poprvé jsem měl pocit, že práce a kariéra nejsou definovány kontextem finanční krize,“ řekl Diop Bloombergu. „To už máme za sebou. A teď je čas na nové obchody.“

V následujících letech jeho vzestup na pozici výkonného ředitele sledoval nový rozmach finančního trhu. V těchto letech byl na Wall Street součástí obchodů za miliardy dolarů.

Diopova kariéra ukazuje možná úskalí. Dvě velké hypoteční společnosti, které pomáhal během pandemie přivést na veřejné trhy, se propadly o více než 50 procent, rozdrceny vyššími úrokovými sazbami a ekonomickými obavami.

Dokonce i když na trzích panovala dobrá nálada, Diop se obával, jak to bude vypadat, až se nálada změní. „Ale nemůžete být stranou u každého obchodu,“ řekl.