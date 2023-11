Bloomberg: Starlink by mohl jít na burzu v roce 2024. „Lež,“ reagoval Musk

Společnost SpaceX zvažuje úpis akcií rychle rostoucích satelitních služeb Starlink na burzu. Starlink je dceřinou společností firmy SpaceX, která patří nejbohatšímu muži planety, Elonu Muskovi. Podle zpravodajské agentury Bloomberg , která tuto informaci přinesla, by firma mohla vstoupit na burzu koncem příštího roku.

Tímto krokem se má SpaceX pokusit využít vysokého zájmu o komunikaci prostřednictvím vesmíru. Aby se SpaceX připravila na plánovanou transakci, přesouvá aktiva své satelitní jednotky do dceřiné společnosti, uvádí Bloomberg.

Dceřiná společnost by nakonec mohla být vyčleněna v rámci veřejné nabídky akcií (IPO). Konečné rozhodnutí ovšem ještě podle Bloombergu nepadlo a existuje možnost, že si SpaceX svou satelitní jednotku ponechá. Uvedení akcií na burzu by se také mohlo odložit na rok 2025.

Musk o plánovaném vstupu Starlinku na burzu hovoří už několik let, ale přesný termín zatím blíže neupřesnil. V roce 2021 americký vizionář uvedl, že vesmírná internetová služba se na burze objeví až poté, co bude růst příjmů a cash flow plynulý a lépe předvídatelný. Loni pak svým zaměstnancům sdělil, že premiéra na veřejně obchodovaném trhu může nastat až za několik let.