Muskem řízený pád Twitteru

V sobotu to bude přesně rok, co nejbohatší člověk na světě Elon Musk převzal kontrolu nad internetovou společností Twitter. Americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu ohlásil, že firma má mimořádný potenciál, který on zcela rozvine. Po roce Musk krok za krokem přetváří platformu k obrazu svému.