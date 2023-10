Síť X má zmizet z Evropy. Musk to popřel

Úvahy o odchodu z většiny zemí starého kontinentu začaly, jelikož platforma X pravděpodobně porušuje pravidla DSA zejména v důsledku vlny nenávistných či zavádějících příspěvků vyvolané eskalací izraelsko-palestinského konfliktu po útoku ozbrojenců organizace Hamás ze 7. října. Evropská komise minulý týden formálně vyzvala společnost X, aby do 31. října doložila, že je její činnost v souladu s DSA. Pokud by se tak nestalo, mohla by Komise s X zahájit správní řízení.