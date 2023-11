Akcie místo mzdy. Firmy, kterých by se to mohlo týkat, změny kritizují

Jenže v Česku jsou z daňového hlediska nevýhodné. Zaměstnanci sice mohou získat akcie svých firem už dnes, ale kritika padala právě na způsob danění. Zaměstnanec totiž musí akcie zdanit, jakmile je dostane. A to je pro firmy, a zejména pro jejich zaměstnance, nepříjemnou překážkou – třeba proto, že zaměstnanci nemusí mít dostatek peněz na pokrytí daně v okamžiku, kdy akcie dostanou.

Změnit to má nový zákon, který by umožnil zaměstnancům platit daň z akcií až v okamžiku jejich prodeje. Jenže novela o zdanění zaměstnaneckých akciích, kterou projednávají poslanci, tento standard nezajišťuje.

Kamenem úrazu zůstává, kdy přesně v budoucnu skutečný okamžik zdanění nastane. V ideálním případě a v souladu s evropskou aliancí ESNA na podporu inovací, podnikání a startupů, by mělo ke zdanění dojít až ve chvíli, kdy dojde k prodeji přidělených akcií, a zaměstnanec tak získá hotovostní příjem na pokrytí souvisejících daní a pojistného.

„V ostatních případech nastává moment zdanění dříve, například při ukončení pracovního poměru, což může způsobit náhlé finanční komplikace jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, nebo v momentu změny daňové rezidence zaměstnance či zaměstnavatele, což opět situaci komplikuje i s ohledem na to, že změna daňové rezidence se může v některých případech složitě určovat,“ vysvětluje daňová expertka.

V návrhu tedy nedochází ke změně klasifikace na příjem z kapitálových zisků, který by byl odvodů pojistného ušetřen.

„Ve srovnání s jedním z lídrů EU v oblasti zaměstnaneckých akcií, Lotyšskem, kde je za splnění určitých podmínek jednak respektována zásada ‚no tax before cash‘, tedy skutečnost, že zaměstnanec platí daň až ve chvíli, kdy obdržel finanční prostředky, a navíc je příjem považován za příjem z kapitálových zisků, a nikoliv zaměstnanecký příjem, tak zůstává Česko i v případě schválení nové legislativy pozadu,“ shrnuje Osecká.

Novela také zohledňuje situace, kdy zaměstnanec získá podíl, avšak v případě neúspěchu společnosti by mohl utrpět ztrátu při prodeji těchto cenných papírů.

„V případě poklesu hodnoty v čase nebude zdaněn celý rozdíl mezi zaměstnancem zaplacenou zvýhodněnou cenou podílu a tržní cenou podílu, ale bude možné od něj odečíst ztrátu hodnoty podílu. To v praxi znamená, že pokud se projekt nepovede a investice bude ztrátová, pak k žádnému zdanění vůbec nedojde,“ uvedl Jan Škrabka, poradce Ministerstva financí.

Některé české startupy jsou v hodnocení novely kritické. Například podle Lukáše Konečného ze startupového fondu Y Soft Ventures úprava zákona zdaleka nepomůže tak, jak by bylo potřeba.

„I bez ohledu na to, že by si český startupový a byznysový ekosystém zasloužil něco ambicióznějšího, tak minimálně by měl dostat aspoň něco pečlivě připraveného, důkladně promyšleného a pořádně prodiskutovaného,“ nešetří kritikou Konečný.