Zaměstnanecké akcie nahrazují výplatu i lákají experty. V Česku je to ale potíž

Takzvané ESOP, což je jednoduše zkratka pro zmíněné zaměstnanecké akciové programy, umožňují zaměstnancům získat podíl v podniku, pro který pracují. Jejich zavedením mohou firmy motivovat zaměstnance, kteří přes akcie získají podíl na úspěších své společnosti. A to ať už jde o dělení zisku, nebo podíl z peněz při jejím prodeji.

„Startupy se mohou stát tahounem české ekonomiky, k tomu ale potřebují přitáhnout špičkové lidi. Země, které již ESOP podporují, rychle získávají náskok, avšak Česko mezi nimi není, a to navzdory tomu, že je už dva roky signatářem dokumentu Evropské unie s názvem Startup Nation Standard (SNS), čímž se k řešení problematiky s pravidly na míru startupovému ekosystému zavázalo,“ uvádí iniciativa.

„Česko má na to, stát se jedním z evropských technologických center. Máme v ruce spoustu dobrých karet – talentované, podnikavé lidi, dobré technologické vzdělávání, příjemné podmínky k životu… Nicméně pokud mají startupy přitáhnout špičkové lidi z Česka i zahraničí, potřebují ještě osvícenější přístup státu, mimo jiné právě k ESOP,“ komentuje potřebu změny partner Mitonu Tomáš Matějček.

„Zavedení ESOP programu bylo motivováno především naším cílem získat a udržet co nejkvalitnější zaměstnance. Kuc Kuc má ambiciózní záměry, chceme se stát lídrem v našem oboru, což vyžaduje tým lidí, kteří jsou ochotni pracovat tvrdě a podílet se na společném úspěchu firmy, jejíž část každý z nich vlastní,“ vysvětluje důvody zavedení tohoto benefitu.

Zavedenou formu akcií měla velmi brzo po založení také například IT skupina Etnetera Group, kdy měl management firmy možnost získat podíly ve společnosti při splnění dohodnutých podmínek, jak pro SZ Byznys uvedl předseda představenstva Martin Palička.

„Princip spolupodnikání je u nás velmi klíčový, proto jsme nakonec zakládali i Etnetera Group, kdy jsme dali možnost lídrům nově zakládaných firem získat na řízené firmě podíl. Přispívá to k větší zainteresovanosti těchto lídrů a pocitu, že jsme všichni ‚na jedné lodi,“ říká Palička.

Věří, že kdyby stát daňově zpřehlednil a zvýhodnil právě použití ESOP, začne ho používat více firem, což by podle něj vedlo k větší angažovanosti daných zaměstnanců, a tedy i k rychlejšímu růstu daných firem.

„Zejména v raných fázích mají startupy omezené finanční možnosti přitáhnout špičkové zaměstnance a použití ESOP je často klíčovým motivátorem. Osobně jsem přesvědčen, že tento krok by nestál státní rozpočet mnoho a pozitivní efekt může být násobně větší,“ zdůrazňuje.

Tato definice by podle něj umožnila omezit byrokracii, například při oceňování firem. „Zároveň dojde k lepšímu pochopení pro zaměstnance. Tak, jak dnes chápou, co je stravenka nebo Multisport karta, by měli chápat, pro koho je určena motivační akcie a jak funguje,“ myslí si Lukeš.