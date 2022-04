Češi milují slevy. Ministr chce slevové eldorádo utlumit

Nyní však Nekula debatu, která se týká drahých potravin, stočil k jinému tématu. Problémy v obchodě podle něj má řešit zákon o tržní síle. Uvedl to po jednání se zástupci zemědělců, potravinářů a Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Jako svou další prioritu uvedl úpravu zákona o cenách, která by měla přispět k omezení počtu slevových akcí. Takový pokus už tady byl v minulosti a jeho iniciátor, bývalý předseda Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, s ním narazil dokonce ve vládě Andeje Babiše.

„Nejsou problém jen marže, ale i slevové akce. Dochází k extrémním slevovým akcím, které likvidují české zemědělce, kteří dlouhodobě nemohou prodávat zboží za podnákladové ceny. Je to likvidační,“ řekl Nekula.

Dodal, že cílem je slevové akce limitovat, a to v jejich extrémní podobě, nikoliv zakázat. „Jde o to, aby byly slevové akce limitovány. Aby nedošlo k tomu, že je tady extrémní slevová akce, kdy je ve finále zemědělec hluboce pod výrobními náklady. Jsme samozřejmě pro pokračování slev, ale jen v určitém stanoveném rozpětí, které nebude likvidační pro jakoukoliv část vertikály,“ řekl.

„Je to jeho plné právo. Chtěl by, aby slevy byly výrazně nižší než jsou dneska. Obchodníci budou plně dodržovat zákon,“ reagoval na plány ministra prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj však vláda neřeší příčiny.

„Pomohl by zásah proti vysokým cenám energií. Pekařům zatím vláda s ničím nepomohla. Také ceny hnojiv jsou na pětinásobku toho, co dřív. Tady by vláda měla zasáhnout,“ uvedl.