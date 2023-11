Češi se už naučili, že v bazarech jde o peníze. Podvodníci našli nový trik

Pachatel se z vás pod různými legendami snaží vylákat přístup do vašeho mobilního telefonu či počítače. Vmanipuluje vás do instalace softwaru pro vzdálený přístup s jediným cílem – dostat se vzdáleně do vašeho bankovnictví a odcizit všechny vaše úspory, včetně finančních prostředků z půjček, co si na vás po získání přístupů sjedná.