Nebezpečí v každé kapse. Chudnutí žene Čechy do náruče podvodníků

„Pachatelé už nyní umí napodobit prakticky jakékoliv číslo. Pokud se klient spoléhá jen na to, že když vidí na telefonu číslo své banky, které má navíc v telefonu již dlouho uloženo, že vždy jde o volání z banky, a na požádání volajícího vyzradí své přístupové údaje do svého bankovnictví nebo jedná dle obdržených pokynů volajícího, je to pak na konci on, kdo je smutným hrdinou celého takového příběhu,“ popisuje praxi Barák z České bankovní asociace.