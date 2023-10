Česká autobusová jednička mění majitele. Arrivu kupuje americký investor

Americká společnost I Squared Capital, která se zaměřuje na dlouhodobé investice do dopravy, je blízko k dohodě o koupi mezinárodní dopravní společnosti Arriva, která je jedním z největších provozovatelů londýnských červených autobusů a vlaků ve Spojeném království. Informoval o tom list Finacial Times (FT). Dopravce, který patří pod německou Deutsche Bahn, je známý i v Česku, kde provozuje na dva tisíce autobusů, desítky trolejbusů a vlaků a zaměstnává přes tři tisíce lidí.

S odkazem na zdroje obeznámené s jednáními by k dohodě o koupi společnosti, která ročně v deseti zemích přepraví 1,5 miliardy cestujících, mohlo dojít během několika dní. Některé ze zdrojů podle FT uvedly, že hodnota Arrivy činí přibližně 1,6 miliardy eur včetně dluhů. Upozornily však, že dohoda ještě nebyla dokončena a časový harmonogram se může posunout.

Společnost I Squared, patřící egyptskému rodákovi Sadeku Wahbymu, se odmítla k obchodu vyjádřit. Deutsche Bahn ve svém prohlášení odmítla potvrdit podrobnosti transakce, ale uvedla, že chce Arrivu prodat do konce roku 2024. „Proces probíhá a za poslední dva roky jsme dosáhli významného pokroku. V několika zemích jsme již prodali své provozy,“ uvedla společnost.

Německá státní železniční společnost Deutsche Bahn zvažovala částečný prodej Arrivy již v roce 2016. Dopravce se chtěla zbavit, aby získala hotovost na snížení svého dluhu a investice do svých domácích aktivit.

Společnost se zbavila některých svých podniků a stáhla se z některých zemí včetně Dánska, Srbska a Švédska. Očekávaná transakce by se uskutečnila v rámci řady dopravních transakcí, kdy byly některé z největších britských železničních a autobusových společností kotovaných na burze převedeny do soukromých rukou.

Vedoucí představitelé odvětví veřejné dopravy se domnívají, že sektor bude těžit z cíle evropských vlád omezit používání automobilů a podpořit veřejnou dopravu. To by mělo pomoci dosáhnout nižších emisí oxidu uhličitého. Na britském trhu také dochází k posunu směrem k dlouhodobým smlouvám, které mohou být atraktivní pro investory do infrastruktury.