České dráhy rozšiřují flotilu. Chtějí víc autobusů než konkurent Jančura

V loňském roce České dráhy převezly 157 milionů cestujících. Letos by to mělo být 170 milionů. K tomuto číslu mají pomoci i desítky nových vozidel, které chtějí letos dráhy dostat na koleje. Kromě motorových a elektrických jednotek vlaků půjde i o vysokorychlostní soupravy.

„Věříme, že to bude pro cestující skokové zlepšení služby, kterou dneska nabízíme,“ říká v rozhovoru pro SZ byznys šéf Českých drah Michal Krapinec.

Nové vlaky mají pomoci řešit akutní nedostatek vozů, kvůli kterému už dráhy dostaly i milionové pokuty. Aktuálně jich totiž chybí desítky. Zpožďují se nejenom dodávky nových souprav, ale i těch, které jsou v opravě.

„Nás to brzdí obrovským způsobem a zejména to negativně pociťují naši cestující. Já bych se za to hrozně rád omluvil,“ říká Krapinec s tím, že právě nedostatek vlaků je důvodem toho, že se může stát, že si cestující koupí místenku do vagonu, který vůbec není přistaven.

„České dráhy jsou v jakési druhotné provozní neschopnosti. Naši partneři nenaplňují smluvní závazky, my samozřejmě budeme vymáhat pokuty, ale to nám provozní situaci nevyřeší,“ říká Krapinec s tím, že firma už přistoupila k tomu, že se do oprav pouští sama a chybějící součástky si tiskne na 3D tiskárně.

„Máme 12 center, která jsou vybavena právě technologií 3D tisku a loni jsme vytiskli součástky, které drahám uspořily milion korun. Jsou to desítky dílů,“ dodává Krapinec s tím, že celý vlak si však bohužel dráhy na 3D tiskárně zatím nevytisknou.

Víc autobusů než Jančura

Komfort cestujících při výlukách se pak firma snaží řešit vlastními autobusy. Dosud za náhradní autobusovou dopravu platila externím přepravcům a to vyšlo téměř na miliardu korun.

„Koupili jsme autobusového dopravce z jižní Moravy. Díky flotile autobusů, která čítá 80 kusů, můžeme výlukovou činnost řešit,“ říká Krapinec s tím, že firma chce v této oblasti nadále posilovat. Jen letos přidá deset dalších autobusů a výhledově chce mít 200 autobusů. Jen pro srovnání –⁠ žlutých autobusů RegioJet má konkurent Českých drah Radim Jančura aktuálně 111.

Zadlužení 50 miliard? Dluh není sprosté slovo

Výsledky hospodaření za loňský rok České dráhy zveřejní až v dubnu. Podle Michala Krapince budou lepší než v roce 2021, kdy Skupina Českých drah skončila ve ztrátě 1,6 miliardy. „Hospodářský výsledek bude o stovky milionů korun lepší než v roce 2021,“ říká Krapinec.

Aktuální zadlužení Českých drah se pohybuje okolo 50 miliard korun. „To zadlužení se nebude v letošním roce měnit a neplánujeme ani žádnou emisi,“ dodává Krapinec s tím, že dluhy firmy jsou stále obhospodařovatelné.

„Dluh není sprosté slovo. My říkáme, že společnost může být zdravě zadlužená, ale musí být spolehlivým dlužníkem,“ dodává s tím, že absolutní hodnota nákladů na financování v rámci firmy je pod úrovní deseti procent a obsluha dluhu činí nízké jednotky miliard ročně.

Firma tak i nadále počítá s velkými investicemi – aktuálně má vypsané tendry za 90 miliard korun.

Se službami jako na západě můžeme navýšit jízdné

Zlepšit výsledky hospodaření jde podle Krapince pouze zdražením.

„Tak, jak je ta síť dnes postavená, si troufnu tvrdit, že je na hranici svého maxima,“ dodává Krapinec s tím, že jiné to bude s vysokorychlostní železnicí, která otevře všem dopravcům další možnosti.

„Za současného stavu infrastruktury není prostor poslat na koleje víc vlaků. Dnes je velký problém zejména pro nákladní dopravce, se na koleje vůbec dostat. Strojvedoucím se říká sovy, protože je ve dne nepotkáte,“ dodává.

Už na konci loňského roku dráhy své služby zdražily – na zájmu cestujících se to nijak neodrazilo. Podle jejich šéfa je tak prostor i pro další zdražování. „U nás je cena za osobokilometr dvě koruny. V Maďarsku platí tři, v Rakousku pět a v Německu šest. Ve Švýcarsku dokonce deset. Pokud nabídneme služby, jako jsou na západě, věřím, že si můžeme dovolit navyšovat jízdné,“ dodává Krapinec s tím, že dnes je průměrné stáří drážního vozového parku 34 let.