Doprava znovu zdražila. I tak je ale stále levná, říká šéf RegioJetu Jančura

Do veřejné dopravy se po covidu stále nevrátilo zhruba 15 procent lidí. Společnost RegioJet podnikatele Radima Jančury přesto hlásí úspěšný rok – EBITDA, tedy zisk před započtením daní a odpisů, se vyšplhala na 700 milionů korun – o 200 milionů víc než v roce 2019.

„Covid stále není úplně zapomenutý, ty dva roky se na chování lidí podepsaly a zpět do dopravy se vrací pomalu. Uplynulý rok byl ale dobrý – i obratově jsme na tom lépe než v roce 2019. Není to však o tom, že by samotný rok byl lepší, ale je to díky tomu, že se nám od té doby rozjelo velké množství nových linek, což výsledky ovlivnilo,“ říká v pořadu Agenda SZ Byznys Radim Jančura s tím, že v letošním roce očekává další stabilizaci a návrat dalších lidí do veřejné dopravy.

Nenápadné zdražení

Hned z kraje roku se ale i u tohoto dopravce opět zvedaly ceny, i když nenápadně. „O 10 až 15 procent se zdražovat muselo a myslím, že se to už i stalo. Vzhledem k tomu, že dopravci na dálkových linkách mají spoustu dynamických cen, tak si toho lidé často ani nevšimnou,“ říká Jančura s tím, že v dopravě tvoří energie 30 procent nákladů a letos platí firma ještě dvojnásobek toho, co v loňském roce.

I přes toto zdražení je podle Jančury cena veřejné dopravy v Česku nízká. „Jsme levnější oproti Polsku, Německu nebo Rakousku – dokonce i Slováci měli veřejnou dopravu dražší. Zatím to proto jako problém nevnímám. Horší by bylo, kdybychom takto museli zdražovat každý rok. To, co by v jízdenkách nezaplatili cestující, by totiž v dotované dopravě zaplatil stát. 90 procent veškeré hromadné dopravy v Česku je totiž dotovaná doprava objednaná kraji nebo ministerstvem,“ dodává Jančura.

Právě s dotovanými vlaky spojuje RegioJet i svoji budoucnost. „Mezi Prahou, Brnem, Bratislavou a Vídní jezdíme bez dotací. Naše konkurence, která je dotovaná, má na stejné trati polovinu zaplacenou z veřejných peněz,“ dodává Jančura s tím, že budoucností firmy jsou právě tendry.

Strach z léta – chybí díly, chybí vozy

Letos se ale na dotovaných linkách firma potýkala s problémy. Na lince R8 mezi Brnem a Bohumínem si například cestující stěžovali na zkrácené a přeplněné vlaky, a ministerstvo proto sáhlo po pokutách. Stejné stížnosti zněly i na trati R23 z Ústí nad Labem do Kolína.

„Myslím si, že teď už je to trochu lepší. Stížnosti byly v létě, kdy vázly dodávky dílů ze zahraničí. Věřím, že to bude lepší, ale vím, že podobné problémy mají i České dráhy. Bojí se, že mají málo vozů na léto právě proto, že jsou zpožděné díly,“ říká Jančura s tím, že i on má kvůli těmto důvodům z léta strach. „Proto jsem řekl, že nebude žádná další linka do doby, než se stabilizujeme,“ dodává.

Čínská lokomotiva v testovacím režimu

Firma také spolupracuje s francouzskou nadnárodní společností Alstom působící po celém světě na trhu železniční dopravy.

„S Alstom máme smlouvu na 140 lokomotiv, tu chceme využít, ale zlobí nás. Snad najdeme společně cestu,“ říká Jančura s tím, že v případě, že Alstom nebude spolehlivý ve smyslu včasných dodávek, přijde na řadu největší čínský výrobce CRRC.

„Asi bych z Číny nekoupil autobus, ale o vlak se opravdu nebojím. Řekl bych, že v těchto technologiích mají možná navrch,“ dodává s tím, že čínské vlaky musí splnit přísné evropské normy a tato certifikace trvá zhruba 2–3 roky. „Jakmile si tím výrobce projde, může na koleje. My teď budeme zkušebně čínské vlaky provozovat. Připravujeme zkušební provoz a uvidíme, jaká bude kvalita,“ dodává s tím, že bližší podrobnosti sdělit nechce, ale jednání s čínskou stranou probíhají.

„Jakmile Číňané homologují, budou schopni okamžitě dodávat obrovské množství. To nedokáže žádná fabrika v Evropě,“ dodává Jančura s tím, že cena je proti jiným výrobcům nižší.

Žluté vlaky likvidují žluté autobusy

Autobusů, se kterými Radim Jančura v dopravě začínal, má v tuto chvíli firma už jenom 111. Teď sice chystá nákup dvacítky nových, ale podle Radima Jančury je už tento byznys v pozadí.

„Naším hlavním konkurentem už není FlixBus, ale žluté vlaky. Tam, kde pustíme žluté vlaky, necháme autobusy už jen tak a pak je stáhneme. Takže jsme se z mnoha linek stáhli kvůli žlutým vlakům,“ dodává.