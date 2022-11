Dopravci posunuli dražší naftu na zákazníky a ti ani nemrkli. Teď zdraží znovu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Inflační kola se roztáčejí naplno. Důvodem je i fakt, že firmám nikdy neprošlo vyjednávání o zvýšení cen tak „lehce“ jako v této době. Náklady se tak podařily promítnout do vyšších cen například dopravcům, kteří dnes kupují naftu o více než 11 korun dráž než ještě před rokem. Pokud by se tak nestalo, až čtvrtině dopravních firem by hrozil krach.

Dražší doprava má přitom vliv na vyšší ceny vlastně všeho na trhu. Jak totiž říkají ekonomové, „každý rohlík se musí do krámu nějak přivézt“.

„Úkol zněl jasně, musí se to promítnout. Kdyby se to nepodařilo, zkrachujeme. Je to byznys, který pracuje s marží tři až tři a půl procenta, a rezervy tam nejsou,“ říká v Agendě Seznam Zpráv Josef Melzer, prezident sdružení Česmad Bohemia a jednatel firmy M+L Logistik.

„Ukazuje se, že silniční dopravci v tomto byli úspěšní jak u nás ve firmě, tak v našem sdružení. Zafungovalo i to, že si naši zákazníci uvědomili, že pokud vyrobí zboží, tak aby ho mohli prodat, musí ho dopravit. A bohudík to utvářelo i klima pro to vyjednávání,“ dodává s tím, že jednání nebyla jednoduchá ani krátká, ale byla úspěšná. K tomu se přidalo snížení spotřební daně a zrušení daně silniční. I díky tomu tak nenastal černý scénář, před kterým na jaře sdružení varovalo.

Inflace se pak krotí hůř

Zákazník ale logicky platí víc v ceně zboží. „Když firmy dopravu potřebují, nic jiného jim nezbude než cenu akceptovat. V takovém okamžiku se ale samozřejmě inflace krotí daleko hůř. Když se to v některé části řetězce – tedy od výrobce až po spotřebitele – nezpomalí a promítne se to celým cyklem až do finálních cen, má to větší vliv na setrvačnost cen,“ doplňuje k současné situaci na trhu hlavní ekonom Deloitte David Marek.

A kapacity dopravních firem skutečně chybí. Zatímco třeba námořní doprava hlásí zpomalení poptávky, silniční doprava to zatím nevnímá. „Co se týče kontinentální dopravy, zatím to spíš vypadá, že se dohání resty z doby covidu a jsou narušeny dodavatelské řetězce. Zatím je po našich službách spíš vyšší poptávka,“ říká Melzer.

Upozorňuje ale, že i sem dorazí zpomalení. „Je to zřejmě dáno tím, že je jakási prodleva, než zboží dopluje do Evropy. Většinou se to v silniční dopravě promítne se zpožděním jednoho, dvou až tří měsíců. Asi je logické, že se trh trošičku ochladí,“ sděluje Melzer s tím, že silniční doprava musí být elastická a pružně reagovat.

Nejsou kamiony ani řidiči

Jeho firma má 250 kamionů, a i když by ráda jejich počet navýšila, není to možné. „Dneska se vozidla dodávají s dodací lhůtou 12, 18 i více měsíců, takže ta, co byla objednána ještě v covidu, se dodávají horko těžko teď,“ dodává Melzer s tím, že stejně složité jako sehnat kamion je i najít řidiče.

Výrazně navíc vzrostla cena vozidel. Během jediného roku podle Melzera vystřelila o 25 až 30 procent. Do toho rostou i úrokové sazby. Právě rostoucí náklady na investice budou i důvodem, proč se bude bez ohledu na cenu pohonných hmot cena dopravy dál zvyšovat.

„To je velmi dramatický nárůst a je to další tlak na vyjednávání o cenách pro silniční dopravce. Musí se nám to podařit. Komu se to nepodaří, tak ten trh bude muset zřejmě opustit. Není to jen o pohonných hmotách, ale také o investicích a nárůstu cen vozidel,“ dodává Melzer.