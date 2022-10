Hrozí nedostatek nafty. Její cena je oproti benzinu nejvyšší v historii

„Dá se určitým postupy zvýšit poměr vyrobené nafty z ropy, ale není to nekonečné. Takže když chcete vyrábět hodně nafty, vyrobíte i hodně benzinu - a co pak s ním? Jde to ruku v ruce, vyrábíte hodně nafty, stejně nestíháte, a ještě bude cena benzinu nižší,“ vysvětluje Indráček.

„My jsme je začali budovat již na jaře, takže naše partnerské společnosti mají již velké zásoby ve svých depech. Pevně doufáme, že tato situace nedorazí do střední Evropy, každopádně každý z dopravců si buduje nějakou zásobu, která by měla fungovat jako řešení v případě nedostatku,“ vysvětluje mluvčí FlixBusu.

Nedostatek nafty v USA by mohl být nebezpečný i pro Evropu, jelikož by se Spojené státy mohly rozhodnout přerušit dodávky do Evropy ve snaze nasytit svůj vlastní trh, což by ale způsobilo nedostatek naopak v EU, varuje Indráček.