Aktuální ceny nafty a Naturalu 95

Snížení spotřební daně původně poslanci odsouhlasili do konce září 2022, a to jak pro benzin, tak pro naftu. V případě motorové nafty přistoupili poslanci na prodloužení opatření až do konce roku 2023. Až do té doby tedy bude spotřební daň na naftě o 1,5 koruny nižší.