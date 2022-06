Česká pošta chystá navzdory odchodu šéfa dál prodej centrály

Knap oznámil plánovaný konec ve funkci minulý týden po schůzce s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Stalo to pro propuknutí korupční aféry Dozimetr. Jeden z jejích protagonistů Michal Redl se s Knapem setkal minulý rok po sněmovních volbách, jak již dříve popsala redakce Seznam Zpráv .

Další obviněný v kauze Dozimetr Maroš Jančovič je představitelem firem, které od pošty získaly zakázky, napsaly nedávno Hospodářské noviny . Rakušan následně rozhodl o uskutečnění hloubkového auditu na poště, a to do konce letošního roku.

Dlouhodobý pokles počtu přepravených poštovních zásilek konstatoval ve své pravidelné zprávě o plnění povinností držitele poštovní licence také Český telekomunikační úřad. Není to jen česká zvláštnost, ale celoevropský trend. Důvodem je větší využívání služeb soukromých přepravců.

„Máme přesný proces, jak se budovy mohou prodávat. Bude to formou dražby. Vždy tam musí být znalecký posudek. Cena určená znaleckým posudkem bude tvořit nejnižší vyvolávací cenu a potom jdeme formou transparentní dražby. Kdo nabídne nejvíc, ten tu budovu získá. Očekávaný příjem je více než jedna miliarda korun,“ popsal tehdy Knap v rozhovoru pro SZ Byznys .

Novorenesanční část Hlavní pošty směrem do Jindřišské ulice v Praze 1 zůstane České poště. Zbytek pravděpodobně čeká prodej.

Zlatým hřebem realitní operace má být prodej části současného sídla pošty v Praze 1. Podnik počítá s tím, že si ponechá novorenesanční část směrem do Jindřišské ulice včetně odbavovací haly s prosklenou střechou. Na prodej by pak byla administrativní část směrem do ulice Politických vězňů.