České firmy do daňových rájů: Návrh vlády může posílit trend přesunů

Před necelými dvěma týdny byl vládou představen balíček opatření, jehož cílem je přibrzdit prohlubující se státní schodek. Jedna z jeho částí bude dopadat také na úspěšné podnikatele a firmy. Připravované kroky míří na zrušení osvobození od daně z příjmů u prodejů cenných papírů a podílů ve firmách při překročení hranice 40 milionů korun.

Ještě před letními prázdninami by mělo v Poslanecké sněmovně proběhnout první čtení, aby opatření vešla v platnost hned v lednu příštího roku.

V současné době platí, že zakladatel prodejem firmy, kterou sám vybudoval nebo spoluvlastnil po dobu alespoň tří let v případě akciového podílu a pěti let u společnosti s ručením omezeným, získá příjem osvobozený od daně.

Platí také, že příjmy fyzických osob z prodeje cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy nebo podílové listy, jsou osvobozeny od daně, pokud od jejich nabytí uplynuly alespoň tři roky. Tato časová omezení mají zůstat zachována, avšak podle navrhovaných změn by osvobození od daně platilo pouze pro příjmy do výše 40 milionů korun. Návrh nového zákona zní takto:

„Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období a zároveň se nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu tři roky, respektive pět let mezi nabytím a prodejem na 40 milionů Kč na poplatníka jako dostatečný limit pro prodeje podílů ve start-upech a rodinných firmách.“

Vláda odůvodňuje svůj návrh tím, že původní záměr snížit administrativní zátěž pro malé akcionáře už není prioritou. Podle vlády je nyní možné skrze tento nástroj účinně optimalizovat daňovou zátěž fyzických osob. Řada firem a jejich spoluvlastníků toho využívá, a účinně se tak mohou vyhýbat například zdanění dividend.

Přesun za hranice?

„Můžeme se bavit, zda je hranice 40 milionů moc nízko a zda a jak bude obcházena,“ uvedl pro SZ Byznys Miroslav Lukeš, předseda České fintechové asociace, která sdružuje firmy působící v oblasti finančních technologií. Ten dodává, že další důvod pro odchod z Česka mohou začínající firmy vidět i v plánovaném snížení hranice pro uplatnění 23procentní sazby daně ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné měsíční mzdy. Ve vybraných start-upech, zejména v těch zaměřených na IT či finančnictví, totiž takové mzdy nejsou ničím výjimečným. To vše může motivovat firmy k přesunu domicilů do daňových rájů, což je v dnešní době velmi jednoduché i pro střední podniky.

Důležitější je podle něj otázka, komu to vlastně prospěje. „Výnos nebude jen v řádu nízkých stamilionů, ale bude mnohem nižší. Věříme, že by se stát měl soustředit naopak na motivaci k podnikání a zapojení zaměstnanců. Teď je například aktuální otázka motivačních akcií, které by nejen motivovaly zaměstnance na úspěchu firmy. Díky narovnání prostředí by došlo ke zvýšení daňového výnosu,“ dodává Lukeš.

Upozorňuje také, že je nový vládní návrh jen dalším důvodem, proč svou úspěšnou firmu podnikatelé přesunou do zajímavých destinací, jako je Nizozemsko, Irsko nebo Velká Británie.

Jak to bude?

Podle daňové expertky Kateřiny Novotné ze společnosti Deloitte vzbuzoval nový návrh zákona řadu otázek, především jak by se mělo nové ustanovení v praxi uplatňovat a koho by se mělo týkat. V pondělí Ministerstvo financí zveřejnilo navrhované znění zákona, které podle ní na řadu otázek poskytlo odpovědi.

Jednou z nich je, že limit 40 milionů korun se bude vztahovat k jednomu poplatníkovi za období jednoho roku a bude se počítat v úhrnu na cenné papíry i obchodní podíly.

„Poplatník si vypočte, jaký je podíl osvobozeného příjmu na celkovém příjmu, který za prodej obdržel. Proti zdanitelnému příjmu, který bude převyšovat limit 40 milionů korun, bude možné uplatnit nabývací cenu podílu, což je zpravidla cena, za kterou byl podíl pořízen. Nabývací cena se však uplatní jen v poměru, v jakém nebyl příjem osvobozen,“ řekla redakci SZ Byznys.

V praxi to znamená, že pokud podnikatel za podíl, který prodal, platil už někdy dříve, tj. koupil ho za určitou cenu, může tuto cenu odečíst od částky, za kterou prodává podíl nyní. Ale jenom v případě, že částka, za kterou prodává podíl, je větší než 40 milionů korun.

Pokud bude ustanovení takto schváleno, čeká nás do konce roku velmi čilá aktivita při převodu cenných papírů a podílů ve společnostech. Kateřina Novotná, daňová expertka z Deloitte

Velký otazník se vztahoval rovněž k otázce, zda bude změna dopadat i na prodeje podílů, které jejich majitelé již aktuálně drží. Odpověď zní, že nová úprava by se měla vztahovat i na tyto již vlastněné podíly.

V současné době existuje pravidlo, které stanovuje, že při výpočtu zdanitelné hodnoty podílu ve firmě se používá pořizovací cena tohoto podílu. Avšak v případě podílů nabytých do konce roku 2023 se navrhuje změna tohoto pravidla. Navrhuje se, že namísto pořizovací ceny by se jako nabývací hodnota podílu použila tržní cena stanovená podle zákona o oceňování, nejlépe za pomoci znalce, a to ke konci roku 2023.