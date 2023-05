Už žádné Ferrari na firmu. Vláda škrtá odepisování luxusních aut z daní

Firemní flotily se v příštím roce prodraží. Kromě vyšších cen dálničních známek o 800 korun a vypadnutí hybridů z nulové sazby za viněty, chce vláda omezit daňové odpočty drahých služebních aut. Podle ministrů totiž podnikatelé sice kupují luxusní vozy na firmu, uplatňují na ně daňový odpočet, ale využívají je k soukromým účelům. Aby stát nepřicházel o miliony, podnikatelé nově sáhnou do vlastní kapsy. Daňová uznatelnost se omezí na první dva miliony z ceny vozu.

Ferrari jen do firem

„Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v Česku registrováno na firmu,“ uvádí ve svém prohlášení vláda. Statistiky Svazu dovozců automobilů přesný počet aut v ceně nad dva milion koupených pro firemní účely neevidují, celkově ale jednoznačně převažují firemní nákupy.

„Pokud jde o poměr celkových registrací, pak v letošním roce bylo na firmy registrováno 55 735 vozů, zatímco na soukromé osoby 19 035 vozů,“ říká Petr Horák mluvčí Svazu dovozců automobilů. Také Jan Hurt, generální ředitel Porsche ČR, oficiální importér vozů Volkswagen, Audi či Seat, potvrzuje, že například v případě dražších vozů značky Audi většina prodaných vozů míří právě k firemním zákazníkům.

Návrat k roku 2007

Ti si dosud – pokud jsou plátci DPH – mohli zažádat o 21 procent z celé kupní ceny a zbytek dát do nákladů formou odpisů. Nově by se ale Česko vrátilo před rok 2007, kdy platilo omezení na odepsání firemního vozidla do výše 1,5 milionu korun. Ceny vozů ale rostou, jen za poslední dva roky vyskočily v průměru o 30 procent. A zejména ve vztahu k elektromobilitě může být současná hranice problém.

„Na prodeje elektromobilů to může mít poměrně velký vliv, protože jejich ceny jsou zatím stále vyšší než u vozů s konvenčními spalovacími motory, a není tak problém s určitou výbavou hranici dvou milionů překročit. V tomto ohledu by to mohlo určitou část zákazníků přemýšlejících o nákupu vozu s elektrickým pohonem odradit,“ říká Horák.

Obnova vozového parku bude váznout

Hranice podle něj ale může být limitující i jinde. „Samozřejmě předpokládáme, že někteří zákazníci si koupi dražšího automobilu rozmyslí. Zatím se však jedná pouze o návrh, který ještě může doznat nějakých změn. A nejspíš i dozná, protože úplně dost dobře nelze paušálně stanovit hranici dvou milionů korun například bez ohledu, k jakému účelu auto vlastně slouží. Chápeme motivaci tohoto návrhu, ale je tam několik dalších aspektů, které by měly být projednány. Jedním z nich je například i možný dopad na obnovu českého vozového parku a snižování emisí, protože se to může výrazně dotknout zmiňovaných elektromobilů,“ dodává Horák.

Prodejci teď očekávají zvýšení zájmu, dokud omezení nevstoupí v platnost. „Jako vždy, když něco končí, tak se zvyšuje poptávka. Takže ano, předpokládáme její zvýšení,“ říká Hurt. „Operativního leasingu by se to týkat nemělo, protože z podstaty věci jde o nájem, nikoliv nákup. Naopak úvěrů se to týkat bude,“ vysvětluje.

Bankéř ve Fiatu

Jednou z firem, která několik vozů za více než dva miliony pro svůj management má, je i Remax Davida Krajného. „Chápu asi ten úhel pohledu, ale na druhou stranu je to pracovní nástroj a nástroj reprezentativní. V některých firmách – a teď nemyslím tu naši – je to i určitý status. Jak by se klient díval na bankéře, který by přijel Fiatem Cinquecento?“ ptá se Krajný s tím, že za problém pro Remax ale navrhovanou změnu nepovažuje. Zmíněný Fiat je malé městské autíčko z devadesátých let, podobné známějšímu Fiatu 126 známějšímu pod přezdívkou Maluch.