Česko čeká poslední rok s nejšpinavějšími kotli. Stát spouští dotace

V Česku příští rok skončí „špinavé“ kotle I. a II. emisní třídy. Od září 2024 je zakazuje zákon, a tak domácnosti, které na tento způsob vytápění spoléhají, mají čas na výměnu do posledního srpna příštího roku. V tuzemsku se to týká podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) 150 000 kotlů, podle Asociace podniků topenářské techniky jich je však až čtvrt milionu.

Takový počet kotlů podle výkonného ředitele zmíněné asociace Zdeňka Lyčky není možné za rok vyměnit, a to ani tehdy, kdyby se kapacity instalatérských firem ztrojnásobily. „Na to není dostatek kvalifikovaných lidí. Nicméně podle našich informací se k výměně svého nevyhovujícího kotle chystá jen malá část jejich provozovatelů, v řádu několika desítek tisíc, což by měly instalatérské firmy zvládnout,“ říká Lyčka. Pokud starý zdroj tepla lidé nevymění, riskují pokutu ve výši 50 000 Kč.