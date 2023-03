Český stavitel solárních elektráren Solek si půjčí v USA miliardy

Po kontraktu s americkým investičním gigantem BlackRock získá tuzemský stavitel fotovoltaických elektráren Solek z USA další kapitálovou vzpruhu. Se severoamerickými institucionálními investory typu pojišťoven se česká firma dohodla na emisi dluhopisů v celkové hodnotě 180 milionů dolarů. To je podle současného kurzu přes sedm miliard korun.

Americkou emisi budou tvořit dluhopisy vydané na deset let. Úročené budou zhruba šesti procenty ročně.

„Pro nás je důležité, že úrok bude fixní. To znamená, že nám to řeší riziko, pokud by úrokové sazby měly jít ještě nahoru,“ řekl pro SZ Byznys majitel skupiny Solek Zdeněk Sobotka.

Emise bude rozdělená na dvě tranše. První se uskuteční letos v dubnu, další je naplánovaná na září 2024.

Peníze použije Solek na financování byznysu v Chile, v této latinskoamerické zemi se nachází hlavní opěrný bod českého koncernu. Na konci letošního roku tam má mít Solek celkový instalovaný výkon 502 megawatt.

Dluhová jízda

Skupina Solek funguje s vysokou mírou zadlužení. To je v době vysokých úrokových sazeb obecně citlivá záležitost.

„O to musíme zdražit náš byznys. Na druhou stranu tím, jak jsou významně vyšší ceny elektřiny, tak pro nás vyšší sazba neznamená až tolik, protože otáčka byznysu je relativně rychlá. Nebudeme říkat, že nám vyšší sazby vyhovují, ale máme je z čeho zaplatit,“ uvedl Sobotka.

Jen v Česku má Solek běžící dluhopisový program schválený až do celkové výše pět miliard korun. Součástí programu jsou dokonce krátkodobé dluhopisy vydávané jen na jeden rok. Sobotka však odmítá, že by to byla známka nedostatku peněz.

„Je to naopak signál, že tu jsou příležitosti a potřebujeme je nabrat pomocí krátkých peněz. V okamžiku, kdy něco postavíte, prodáte to dál a peníze se vám vrátí. Je to otázka, jak rychle rostete. Když rostete pomalu, tak vám stačí peníze, které jste si nabral na začátku. Když rostete exponenciálně, tak potřebujete další kapitál,“ doplnil majitel Soleku.

Dvě nohy

Skupina Solek v současnosti pracuje na rozdělení holdingu do dvou nových částí. Hotovo by mělo být ještě letos. Nová struktura bude odrážet rozdělení byznysu na výstavbu solárních elektráren a jejich následnou držbu. Každá z těchto částí totiž vyžaduje trochu jiný typ kapitálu a nese i různou velikost rizik.

„Strategicky dělíme skupinu na část, která drží dlouhodobý majetek, kde je jiný typ kapitálu, a na operativní část, kde používáme pracovní kapitál a nástroje pro udržení chodu, to znamená například pro výstavbu,“ poznamenal solárník. „V rozdělované části skupiny, která bude držet dlouhodobý majetek, může být dluhová páka velká a nijak zvlášť to trápit nebude,“ dodal Sobotka.

Celkové zadlužení skupiny uvádí Solek v poměru hodnotě aktiv kolem 70 až 80 procent. „Proto jsme to skupinově museli rozdělit, aby bylo transparentně vidět, že v jedné noze máme jen operativní byznys a k tomu dluh, který by již dále růst neměl, a v druhé noze dlouhodobý majetek,“ řekl Sobotka.