Evropa reformuje trh s elektřinou. I Česku to zatím vyhovuje

„Během našeho předsednictví se nám v energetice podařilo zareagovat na bezprostřední výzvy způsobené ruskou agresí. Trh s elektřinou však potřebuje další úpravu. Nový návrh Evropské komise je dobrým základem pro diskuzi, jak posílit stabilitu dlouhodobých trhů, odolnost tržních aktérů a jak zajistit lepší ochranu a práva spotřebitelů,“ komentoval z cesty do USA návrh český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Posílení investic do obnovitelných zdrojů

Hlavním cílem navrhované reformy je ochrana spotřebitelů před krátkodobými výkyvy cen a před dopady obchodních šoků. Jde o přímou reakci na energetickou krizi, Evropská komise se snaží vyloučit opakování loňských turbulencí, jež donutily prakticky všechny evropské vlády k tvrdým zásahům do trhu v podobě ořezávání zisků energetických firem, cenových stropů a přerozdělování peněz k zákazníkům.

Nakonec se však nemá měnit způsob, jakým se tvoří cena elektřiny na burzách. A to i přesto, že se o cenotvorbě mezi odborníky u nás i v zahraničí v uplynulém roce hodně diskutovalo.

V Evropě má zůstat jediný společný trh, na kterém se elektřina obchoduje – bez ohledu na to, jak byla vyrobena. Krátkodobý trh s elektřinou podle Evropské komise funguje dobře, cenotvorbu není třeba měnit. Zůstává tak zachován takzvaný princip marginální ceny.

„O decouplingu všichni říkali, že je správný, ale každý stát si pod ním představoval něco jiného. Každopádně by znamenal tvrdou regulaci. Zvolená cesta, při které bude trh dál fungovat, je nakonec lepší, trh bude méně náchylnější na výkyvy,“ říká náměstek ministra průmyslu René Neděla, který na ministerstvu šéfuje i odboru elektroenergetiky.

Každý z úspěšných nabízejících tak dostane cenu, která odpovídá nejdražší zobchodované megawatthodině. Při dostatečné konkurenci na straně nabídky to zajišťuje motivaci všech prodávajících nabízet co nejnižší cenu.

Komise se snaží vytvořit „nárazník mezi krátkodobými trhy a účty za elektřinu placenými spotřebiteli“. Zavádí řadu pobídek k uzavírání dlouhodobějších smluv, ke zvýšení jejich likvidity a snížení rizik. Zároveň přináší pobídky a záruky pro investory do nízkoemisních zdrojů.

„Pro nás je důležité, že se to týká nejen obnovitelných zdrojů, ale také jaderné energetiky,“ říká Neděla. Ten vítá zlepšení investičního prostředí a zvlášť oceňuje to, že pobídky nemíří jen na výstavbu samotných elektráren, ale také na budování akumulačních kapacit a nástrojů na „spotřebitelskou flexibilitu“.

Pro obchodování s elektřinou by měla vzniknout společná virtuální tržní platforma - virtuální obchodní hub, který má přispět ke transparentnějšímu obchodování a k posílení likvidity na trhu.

Návrhy dále posilují kontrolní a vyšetřovací pravomoci evropské Agentury pro spolupráci národních regulátorů ACER, což má znemožnit manipulace s trhem. Mělo by to vyloučit opakování situací, jakou byla ta z loňského srpna, kdy miniaturní obchod s několika megawatty elektřiny zvedl cenu veškeré obchodované elektřiny v daném dni až k neuvěřitelné úrovni tisíc korun za megawatthodinu.

Další balík navrhovaných opatření má tlačit na posílení dlouhodobých kontraktů na odběr elektřiny pro provozovatele elektráren. A to jak mezi výrobci elektřiny a spotřebiteli, tak mezi výrobci a státy.

Investorům do obnovitelných a jaderných zdrojů mají státy nabízet takzvané dvoustranné rozdílové kontrakty, Contracts for Differences, kdy stát dopředu garantuje cenu elektřiny vykupované z nového zdroje. Pokud během provozu nové elektrárny tržní cena převyšuje dohodnutou hranici, majitel elektrárny odvádí přebytek zisku státu a ten jej přerozděluje spotřebitelům. Pokud bude cena na trhu nižší než dohodnutý limit, doplácí rozdíl majiteli elektrárny naopak stát. Na podobném principu se má stavět například nový jaderný zdroj v Dukovanech.

Někteří čeští odborníci varují, že v případě obnovitelných zdrojů, u nichž se dají očekávat nevyhnutelná období vysokých přebytků a nízkých či záporných cen, se stát zákonitě musí dostávat do situace, kdy bude majitelům solárů a větrníků muset platit.

To však vylučuje Martin Sedlák, ředitel Svazu moderní energetiky. „V Contracts for Differences se má garantovaná cena soutěžit, půjde o roční průměrné ceny a předpokládám, že tyto ceny z obnovitelných zdrojů budou vždy nižší než průměrná cena na trhu,“ říká.

René Neděla z Ministerstva průmyslu ocenil, že Contracts for Differences se vztahují také na jaderné elektrárny, což vyhovuje českým požadavkům. Usnadní to do budoucna státní podporu jádra.