Komentář: Nelžeme si. Zelená energetika nebude levná. A potřebuje velké hráče

S emisními povolenkami souvisí doporučení, které by podle Kláry Votavové pomohlo zvýšit sociální přijatelnost rychlé dekarbonizace. Vláda by podle ní (i podle dalších propagátorů zelené transformace ) měla domácnostem posílat „ekologickou dividendu“. Tedy příspěvek financovaný právě z výnosu prodeje emisních povolenek znečišťovatelům.

Ekologickým neziskovkám vadí hlavně to, že podstatná část z povolenkového výnosu končí ve státním rozpočtu. Radí rozdělovat víc těchto peněz přímo spotřebitelům. Jenomže ani to by sociální únosnost zelené transformace zásadně nezměnilo.

Je ale naivní se domnívat, že se jen na větrnících a solárech dá postavit budoucí energetický systém, který zajistí občanům i průmyslu bezpečné a cenově dostupné dodávky elektřiny. Evropa by musela vybudovat tak obrovské obnovitelné kapacity, že by to narazilo na finanční, materiálové, surovinové i prostorové limity. Už před dvěma lety to v obsáhlé studii propočítala respektovaná finská geologická služba GTK.