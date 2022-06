Co prozradily desítky minut bez elektřiny

Kolem trubek s vodiči tedy stojí mohutná vzduchotěsná konstrukce, která odděluje elektrické zařízení od vnějšího okolí. Uvnitř konstrukce pak jako izolant nefunguje vzduch jako v otevřené rozvodně, ale speciální plyn pod tlakem. Pokud by tlak plynu klesl, mohlo by to znamenat špatné těsnění konstrukce, a tudíž únik plynu. A právě to kontroluje čidlo LOT.