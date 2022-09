Deset tisíc měsíčně a víc. Nové účty za elektřinu pro stovky tisíc lidí

Odběratelé elektřiny a plynu byli z předchozích let zvyklí oproti současnému stavu na výrazně nižší ceny. Nyní se situace obrátila a stovky tisíc zákazníků musí řešit násobné zdražení. Jejich dodavatelé jim dnes účtují produkty za spotové ceny.

„Bohužel ale evidujeme, že se během roku 2022 zásadně zvýšil počet odběratelů, kterým jejich dodavatelé účtují ceny podle denního trhu. Podle našich analýz je to již více než 170 tisíc odběrných míst v komoditě elektřina, ve kterých žije až 250 tisíc lidí,“ uvedl Jiří Matoušek, marketingový ředitel společnosti Centropol.

Primárně má podle něj jít o starší klienty, protože menší dodavatelé energií historicky získávali zákazníky v pokročilejším věku. „O to je situace více alarmující,“ dodává.

Zmíněných deset tisíc korun za megawatthodinu je podle Matouška dnes v zásadě nízká částka, ceny za měsíc srpen podle denního trhu byly kolem 450 eur za MWh, to je 11 250 Kč jen za cenu silové elektřiny bez marže pro obchodníka. S marží, kterou si tito obchodníci účtují, to bude minimálně 11 550 Kč za MWh.

Celkově by do konce letošního roku mohla fixace na jeden až tři roky vypršet zhruba 10 procentům odběratelů elektřiny, což například u ČEZ, který dodává přesně na 2 705 662 odběrných míst, odpovídá více než 270 tisícům zákazníků.

Přechod na nové ceníky se do konce roku týká obdobného počtu zákazníků také u největšího dodavatele plynu innogy. Z 1 153 876 odběratelů končí fixace cen zemního plynu zhruba 200 tisícům z nich.

ČEZ dodává plyn 569 870 odběrným místům a podle Romana Gazdíka, tiskového mluvčího skupiny, přibližně 15 procentům z nich končí zafixované ceny do konce roku. To odpovídá zhruba 85 480 domácnostem.

Do těchto produktů dodavatelé nakupují elektřinu průběžně a zdražení pro zákazníky není tak výrazné jako u klientů, kteří přecházejí po několika letech z fixace na novou smlouvu.

„Tyto ceníky pro naše zákazníky zachováme co nejdéle to bude možné. Důvodem těchto výhodných cen je, že jsme pro tyto zákazníky nakupovali elektřinu v loňském roce, kdy byly ceny výrazně nižší, protože se do nich ještě plně nepromítalo chování Ruska,“ popisuje Gazdík.