Firmy v Česku si obstarají plyn samy. Staví stanice a poptávají tankery s LNG

Od začátku války na Ukrajině jsou dodávky zemního plynu v ohrožení a v případě stavu nouze by byly průmyslové podniky první, komu by se dodávky snižovaly. Pro firmy by to znamenalo zastavení výroby a katastrofické ztráty. Proto se některé z nich rozhodly vzít situaci do vlastních rukou.

Například výrobce cihel a střešních tašek Wienerberger začal o alternativních dodávkách plynu uvažovat už při prvních náznacích, že by suroviny nemusel být dostatek. Jako nejefektivnější a nejjednodušší cesta se jevilo LNG (zkapalněný zemní plyn), ke kterému se nakonec společnost přiklonila.

LNG a LPG LNG – anglicky liquefied natural gas, odtud používaná zkratka – je zemní plyn ve zkapalnělé formě, který má při atmosférickém tlaku teplotu −162 °C. Plyn je zkapalňován po vytěžení, aby mohl být díky až 600krát menšímu objemu snadněji dopravován na odbytiště pomocí tankerů nebo cisternových vozidel. Terminály jsou vybaveny regazifikačním zařízením, v němž dojde ke znovuzplynění LNG, který se následně dá natlačit do trubek, odkud putuje dál. LPG – neboli zkapalněný ropný plyn – je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu známou jako propan-butan. Používá se jako palivo pro vaření, vytápění i svícení, dále také jako palivo pro zážehové motory. Zkapalněná varianta zemního plynu (LNG) se do Evropy vozí z Kataru či USA, zkapalněný ropný plyn (LPG) se dokonce vyrábí i přímo v tuzemsku.

„LNG zásobníky budou instalovány ve třech klíčových výrobních závodech. Nutné je ovšem zmínit, že plně nepokryjí naší celkovou spotřebu. Umožní nám ale vyrábět v maximálním výkonu, i pokud bude plyn skrze plynovody omezen,“ říká jednatel a komerční ředitel společnost Wienerberger Petr Magda.

Plyn je totiž pro výrobce klíčovou komoditou, které ročně spotřebuje stovky GWh. Primárně plynem totiž roztápějí pece pro výrobu cihel a střešních tašek. Kdyby došlo k úplnému přerušení dodávek, bude mít společnost stále zajištěný dostatek energie alespoň pro částečnou výrobu.

Starý dobrý propan-butan

Vzhledem k nejistotě dodávek hledal další zdroj také dodavatel zdravotnických prostředků a hygienických potřeb Hartmann. Jemu se jako nejvýhodnější jevilo LPG (propan-butan).

Únosnější by mohla být i cena. „I v následujícím roce se očekává nižší cena LPG ve srovnání se zemním plynem. Hlavním cílem je však odstranit závislost na dodávkách zemního plynu z Ruska,“ říká Pavel Fuchs, člen představenstva Hartmann-Rico.

Všechny tři výrobní závody této firmy tak budou mít od Nového roku svou vlastní LPG stanici. „LPG bude jediným energetickým zdrojem tepla i našich výrobních procesů,“ říká Fuchs.

LNG se bude dodávat kamiony z příbřežních terminálů a bude uskladněno v LNG tancích, ve kterých je kompletní vybavení na dodávku již plynné varianty do interních systémů továren. Petr Magda, jednatel a komerční ředitel společnosti Wienerberger

Do celého projektu Hartamnn investoval desítky milionů Kč. Kvůli novému zdroji energie však musí předělat celou soustavu. „Všechny naše kotelny i kogenerační jednotky musíme upravit na používání LPG,“ říká Fuchs.

Tento problém Wienerberger řešit nemusel, neboť do výroben bude dovážet komoditu, tedy zkapalněný zemní plyn, už v plynném skupenství. „Největším nákladem je investice do samotného zařízení. Ta se pohybuje v řádu desítek milionů korun na každý výrobní závod, kde se bude zařízení instalovat. Jsou to tedy velmi velké investice, které musíme učinit sami a žádná podpora ani strategie vlády, která by nám pomohla, zde není,“ říká Magda.

Dodavatele LNG zatím výrobce cihel hledá. Už má ale promyšleno, jak dopraví zkapalněný zemní plyn z pobřeží, kam ho přivážejí speciální lodě, do své výroby. „LNG se bude dodávat kamiony z příbřežních terminálů a bude uskladněno v LNG tancích, ve kterých je kompletní vybavení na dodávku již plynné varianty do interních systémů továren,“ popisuje budoucnost Magda.

Společnost ale zatím neví, z které země bude plyn vozit, což také určí jeho konečnou cenu. Do nákladů na energie se jí ale nově promítnou další položky. „Rozdíl vidíme nejspíš v ceně dopravy a tu nyní neumíme vyčíslit přesně. V komoditní složce není zásadní rozdíl,“ říká Magda.

Dodávky vlastních zdrojů by si výrobci ale zajišťovali pouze v případě, že by nebyla možná dodávka standardní cestou. „Vše bude záviset na vývoji cen a dostupnosti. Budeme připraveni jak na používání LPG, tak zemního plynu,“ říká Fuchs. Až se situace vrátí do normálu, přistoupila by opět k běžnému odběru i firma Wienerberger.