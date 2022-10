Keramičky v Bechyni a ve Znojmě jedou i nyní. Také díky dobré smlouvě na plyn

Keramické závody, které má společnost Laufen CZ ve Znojmě a v Bechyni, výrobu kvůli drahým energiím neomezily. A ani během zimní sezóny to neplánují. „V provozu máme velké tunelové pece a 80 procent naší spotřeby tak tvoří plyn,“ říká přitom generální ředitel firmy Luis Sergio Castro.

„Například nakládáme pece úplně jinak, než jsme nakládali před rokem. Pec je klíčové zařízení v našich továrnách a je velký rozdíl v nákladech, jestliže se do ní nakládá víc, nebo méně kusů keramiky. Tohle nám pomáhá, protože můžeme současně používat menší počet pecí,“ vysvětluje šéf keramických závodů, které patří v průmyslu co do spotřeby k vůbec největším odběratelům plynu.