Gazprom přijde o kapacitu v Komárkově zásobníku. Nevyužitá část jde do aukce

Podzemní zásobník plynu v moravských Dambořicích je jeden z nejmodernějších v Evropě. Z poloviny jej vlastní společnost Moravia Gas Storage a z části také ruský plynárenský gigant Gazprom. Ten si v něm po dokončení v roce 2016 rezervoval asi 90 procent kapacity, ale plyn do něj aktuálně nevtláčí. Proto nyní o svou část přijde.

Podle principu „use it or lose it“, tedy „využívej to, nebo o to přijdeš“ totiž obchodníci s plynem, kteří k 1. srpnu zásobník nenaplní v požadovaném minimálním množství, o svou kapacitu přijdou.

Tato změna měla sloužit jako pojistka k plnění zásobníků. „Před topnou sezonou jsme se snažili co nejvíce pomoci s tvorbou zásob plynu. Proto jsme zavedli toto pravidlo s úmyslem zabránit blokování kapacit pro uskladnění plynu. Teď se ukazuje, že šlo o správný krok, který posílí českou energetickou bezpečnost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Společnost Moravia Gas Storage, jejíž mateřskou firmou je skupina KKCG druhého nejbohatšího Čecha Karla Komárka, nyní vypsala aukci na nevyužitou kapacitu zásobníku v Dambořicích.

„Aukce probíhá v rámci use it or lose it. Moravia Gas Storage pronajala kapacitu Gazpromu, který tam měl plyn posílat, ale kapacitu nevyužívá,“ potvrdila mluvčí skupiny KKCG Dana Dvořáková.

Aukce kapacity v zásobníku proběhne ve čtvrtek. „Nabídneme kapacitu někomu dalšímu, což jsou všichni operátoři trhu, kteří obchodují s plynem,“ popisuje Dvořáková.

Účast v aukci řešíme, seznamujeme se nyní s podmínkami. Roman Gazdík, mluvčí společnosti ČEZ

Do Dambořic na Hodonínsku začala od června vtláčet maximální možné množství plynu společnost ČEZ v rámci tzv. přerušitelné kapacity.

„Intenzivně pracujeme na tom, abychom posílili českou energetickou bezpečnost před nadcházející zimou a hledáme všechny možné cesty. Zásobník v Dambořicích je toho důkazem a ČEZ tento zásobník pomáhal naplnit, když ho jeho předchozí majitel nechal prázdný,“ říká mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík.

Právě ČEZ by mohl být jednou ze společností, která se do aukce zapojí. „Účast v aukci řešíme, seznamujeme se nyní s podmínkami,“ sdělil Gazdík.

Naopak stát se o získání kapacity v tomto zásobníku nesnaží. Podle informací SZ Byznys by kapacitu nedokázal využít, protože pronájem vyprší 1. dubna 2023. Než by vysoutěžil obchodníka, který by plyn dodal, tak už by to nedávalo smysl.

Moravia Gas Storage zároveň jedná s vládou, že by 50 procent výkonu akcionářských práv převedla na stát. „Ten by měl jednodušší operování v rámci této společnosti. Probíhají jednání jak s Ministerstvem financí, tak s Ministerstvem průmyslu a obchodu,“ říká Dvořáková.

Druhým z provozovatelů tuzemských podzemních zásobníků plynu je společnost RWE Gas Storage, u níž rovněž měly kapacitu pronajaté firmy, které ji nevyužívají.

„Zákazníkovi, který neměl k 1. srpnu navtláčené požadované množství zemního plynu v zásobníku, odebíráme nevyužitou část kapacity – rozdíl jeho aktuální zaplněnosti do požadovaných 60 procent – a tento rozdíl nabídneme v aukci dalším zákazníkům za nulovou cenu,“ říká Simona Hladíková z RWE Gas Storage CZ.

Jde však jen o zlomek zasmluvněné kapacity, která odpovídá několika promile z celkové kapacity virtuálního zásobníku, která připadne novému pronajímateli. „Se zákazníky jsme během posledních týdnů intenzivně komunikovali, abychom je na tuto situaci připravili,“ uvádí Hladíková.

Celková domácí kapacita plynových zásobníků dosahuje zhruba 3,5 miliardy kubíků. RWE v Česku provozuje pět zásobníků na Moravě - v Dolních Dunajovicích, Lobodicích, Štramberku, Třanovicích a Tvrdonicích, a jeden v Čechách - v Hájích u Příbrami. Jejich celkový objem odpovídá 2,7 miliardám kubíků, což dokáže pokrýt dvouměsíční spotřebu v topné sezoně.

MND u nás spravuje zásobník v Uhřicích, Moravia Gas Storage pak provozuje zásobník v Dambořicích, jehož kapacita činí 450 milionů metrům krychlových. Dále se v Česku nachází zásobník slovenské společnosti SPP, která využívá skladovací kapacitu v Dolních Bojanovicích pro účely slovenské plynárenské sítě.