Rozšiřovat zásobníky plynu nikdo nechtěl. Putin to může změnit

Aktuálně ale není jasné, jakou roli bude do budoucna hrát plyn v české energetice. Jedním z cílů Evropské unie je snižování emisí CO2, což se dotkne hlavně energetiky a dopravy. Plyn měl spolu s jádrem nahradit nedostatky obnovitelných zdrojů, které nejsou schopné plnohodnotně nahradit fosilní paliva, jako je uhlí. Ve snaze snížit energetickou závislost Evropy na Rusku, však Unie navrhla ukončit do roku 2030 vytápění plynem.

Správně nastavené zásoby zemního plynu mohou také stabilizovat cenu suroviny, která je v současné době velice proměnlivá. A promítnout se do ní mohou i náklady na uskladnění. „Větší uskladňovací kapacity, pokud by byly také adekvátně využity, by se nějakým způsobem musely propsat do cen zemního plynu,“ říká Čambala.