Hotely čeká šoková terapie. Náklady jim vyskočily, zdražovat moc nemohou

Cestovní ruch se vzpamatovává z hubených covidových čísel. To, o čem hoteliéři mluvili během celého podzimu, teď potvrdili statistici.

Čísla zároveň potvrzují, že návštěvnost stále nedosáhla předcovidových čísel, a to zhruba o pětinu.

„V každém případě bych to bral jako dobrou zprávu,“ říká šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Byl bych ale velmi opatrný ve srovnávání s rokem 2020 a 2021, protože to byly roky, které se absolutně vymykaly běžnému reálu. My se porovnáváme spíše s rokem 2019 a tady už jsme koncem roku odhadovali, že se pravděpodobně dostaneme na ceny roku 2019 v roce 2022 a zároveň že budeme mít zhruba o 20 procent nižší obsazenost, než jsme v té době měli,“ upřesnil.