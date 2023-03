Hvězda v Hollywoodu i mezi investory. „Deadpool“ vydělá 300 milionů dolarů

Kanadský herec Ryan Reynolds má šanci získat přes 300 milionů dolarů, pokud telekomunikační firma T-Mobile ve Spojených státech koupí menší telefonní síť, ve které herec vlastní podíl.

Reynolds vlastní čtvrtinu telekomunikační firmy Mint Mobile, o kterou se telekomunikační obr uchází a za niž chce dát 1,35 miliardy dolarů.

„Jsem šťastný, že T-Mobile porazil na poslední chvíli agresivní nabídku mé mámy Tammy Reynoldsové,“ vtipkoval herec při oznámení úspěšného prodeje.

Hvězda filmů se aktivně zapojila do reklamních kampaní Mint prostřednictvím firmy Maximum Effort. Stejná společnost také tvořila reklamy pro jeho značku ginu Aviation American Gin, kterou v roce 2020 prodal gigantu na trhu s alkoholem Diageo za 610 milionů dolarů.

V nedávném rozhovoru pro Wall Street Journal popsal práci společnosti jako „fastvertising“ – jejím cílem je vytvářet krátké virální reklamy. „Všechno, co děláme, je odfláknuté. Je to rychlé, je to levné, převaha charakteru nad podívanou,“ řekl herec.

Začínal s honorářem 150 dolarů

Reynolds začal svou hereckou kariéru v 90. letech a proslavil se ve filmech jako Deadpool, Zabijákova žena & bodyguard, Projekt Adam a Free Guy.

Podle Forbesu byl v roce 2020 druhým nejlépe placeným hercem na světě. Pravidelně vydělával přes 20 milionů dolarů za film a zařadil se za Dwayna „The Rocka“ Johnsona.

V rozhovoru v roce 2018 v televizní show Live with Kelly and Michael vzpomínal na své první herecké vystoupení v roce 1991 jako teenager s vedlejší prací doručování novin. Za roli dostal tehdy zaplaceno „jen“ 150 dolarů. „Cítil jsem se jako milionář. Bylo to jako splněný sen,“ řekl Reynolds.

V roce 2021 koupil fotbalový tým Wrexham United AFC s Robem McElhenneym, spolutvůrcem dlouhotrvajícího kultovního komediálního seriálu It's Always Sunny ve Philadelphii. Dvojice pak natáčela dokumentární seriál o týmu s názvem Welcome to Wrexham. V posledních několika letech se šířily zvěsti, že by mohl usilovat o koupi hokejového týmu Ottawa Senators.

Reynolds není mezi herci jediný, kdo si vydělává „bokem“. K takovým patří například Ashton Kutcher, známý vlastník společnosti rizikového kapitálu s podíly ve společnostech Uber, Skype a Airbnb. Snoop Dogg a Jared Leto jsou oba investoři v Redditu.