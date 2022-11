Jak se nenapálit při slevovém šílenství Black Friday

Co je to Black Friday?

Černý pátek se do celého světa rozšířil ze Spojených států, kde má tradici již od 70. let a přichází vždy po Dni díkůvzdání. Většina obchodů při něm výrazně zlevní své zboží. V USA v tento den pravidelně propuká davové šílenství, kdy se před obchody tvoří dlouhé řady a lidé se o ty nejlepší slevy mnohdy i perou. Tento den bývá považován za neoficiální start vánoční nákupní sezony, protože ho mnoho lidí využívá k sehnání co nejlevnějších vánočních dárků.