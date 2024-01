Jaký bude rok 2024. Lídři byznysu předpovídají

Nebude to snadný rok, ale měl by být veselejší než ten letošní. I díky pádu inflace a nižším úrokovým sazbám. Na druhou stranu však lidem „zatopí“ konsolidační balíček.

Co budou v příštím roce největší výzvy ? Co bude ve světě byznysu rozhodovat o úspěchu?

Pro úspěch bude klíčová právě rozhodnost a odvaha, se kterou musíme postupovat kupředu. Energetika se mění a je třeba konat. Dodávky energií za dostupné ceny jsou předpokladem konkurenceschopnosti celého průmyslu a my teď budeme muset činit rozhodnutí, která ovlivní českou energetiku na desítky let dopředu.

Jsem životní optimista, proto věřím, že příští rok bude veselejší než ten letošní. Inflace by se měla podstatně snížit, dolů by měly jít i úrokové sazby. Bytovému trhu pomůže i snížení sazby DPH z 15 na 12 procent a díky krokům ČNB budou levnější a dostupnější hypotéky. Už letos budou naše prodeje bytů o polovinu vyšší než loni a pro příští rok očekáváme další výrazné oživení poptávky po novém bydlení.

Doufáme také, že to trochu nakopne i stavebnictví, které si aktuálně prochází výraznou krizí kvůli odložení většiny investičních projektů. Pro nás bude velmi důležité i to, zda se podaří vyřešit problémy s novým stavebním zákonem. Bez toho hrozí, že se zhroutí systém povolování nové výstavby a nastane kolaps.

Vypadá to, že rok 2024 nebude patřit mezi úplně snadné roky, a to i v případě, že se nepřihodí nic nepředvídatelného. Posledních několik let nám všem ukázalo, jak moc mohou se vším, na co jsme zvyklí, zahýbat události, na které se nelze připravit, dokonce i ty, které se stanou daleko za hranicemi České republiky.