K ČEZ se přidávají další. Fixace, které by byly za rok nad stropy, řeší sami

Společnost ČEZ odstartovala řešení pro zákazníky, kteří by byli od začátku roku 2024 „zamčeni“ na vysokých cenách energií, jež by přesahovaly hranici vládního stropu. Až do konce letoška domácnosti platí za elektřinu maximálně 5000 Kč za MWh a za plyn 3000 Kč za MWh (bez DPH a distribučních poplatků), tuto hranici určuje právě vládní strop.

Řada lidí sice má zafixovanou cenu vyšší než je tato hranice, ale platit ji nemusí a rozdíl distributorovi kompenzuje stát. Tato praxe ale na konci toku skončí a zákazníci by tak museli platit opravdu to, co mají ve smlouvě a tak dlouho než jim fixace skončí.

V úterý zveřejnilo nabídku pro své zákazníky s nasmlouvanými cenami nad stropem také společnost Moravské naftové doly (MND). Od 18. července budou moci její klienti přejít na výhodnější ceníky bez sankce za předčasné ukončení smlouvy. Dodavatel jim nabídne výhodnější produkt Ceník Jaro 25, kde MWh plynu vyjde na 2289 Kč s DPH a MWh elektřiny na 5190 Kč včetně DPH.

„Věříme, že možnost přechodu na výhodnější Ceník Jaro 25, zákazníci s cenami zafixovanými nad úrovní vládních stropů ocení. Je to pro ně příležitost, jak přejít bez poplatku či sankcí na výhodnější ceník. Vývoj tržních cen hlídáme za naše zákazníky a průběžně zohledňujeme tak, aby u nás dlouhodobě odebírali za co nejvýhodnějších podmínek,“ uvádí Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace společnosti MND Energie a. s.

Také ostatní obchodníci s energiemi se rozhodli sami vyřešit fixace vysokých cen elektřiny a plynu, které zasahují do období po skončení stropu. Cenu nad stropem by totiž od začátku roku 2024 platily stovky tisíc zákazníků. Podle propočtů společnosti innogy jich může být až 400 tisíc napříč celým energetickým trhem.

Nějak to vyřešte…

Reakce na extrémně vysoké částky od vlády zatím nepřišla, naopak se objevují signály, že se problém plošně a na státní úrovni řešit nebude. To naznačil také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), který o řešení jednal s největšími dodavateli energií a vyzval je, aby zákazníkům nabídli produkty zohledňující aktuální vývoj cen na trhu.

„Řešení na úrovni státu asi nepřijde, což znamená, že to budeme muset řešit na naší úrovni. Připravujeme řešení, ale to ještě není ve fázi, kdy bychom jej chtěli veřejně oznamovat. Do značné míry bude záviset i na tom, jak se budou vyvíjet ceny energií,“ říká tisková mluvčí Centropolu Monika Bartošová a dodává, že se drahé fixace týkají jednotek procent zákaznického portfolia společnosti.

Podobně se vyjádřila také innogy, kde se fixace nad stropem týkají cca 170 tisíc odběratelů. „V případě fixovaných smluv, které přesahují horizont 1. ledna 2024, se jedná o jeden z dozvuků celoevropské energetické krize. V tuto chvíli mohu pouze říci, že připravujeme pro tyto zákazníky řešení a předpokládáme, že jej v příštích týdnech představíme,“ říká mluvčí innogy Martin Chalupský.

Na situaci se chystá reagovat také společnost E.ON, přestože drtivá většina jejích zákazníků už nyní platí ceny pod vládním maximem. „Ceny fixované nad úrovní vládních stropů má jen malý zlomek našeho portfolia – jednotky tisíc klientů,“ říká mluvčí E.ON Martina Slavíková.

„Zatím je těžké předjímat, co se bude dít na trhu v následujících měsících. Pokud stropy opravdu skončí, je možné, že tyto naše klienty oslovíme s novou nabídkou, která bude odrážet aktuální situaci na energetických trzích,“ dodává Slavíková.

Pražská energetika (PRE) a Pražská plynárenská mají na vysokých cenách zafixováno jen minimum zákazníků. „V rámci domácností nemáme nad stropem již v podstatě žádné zákazníky,“ říká mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

Jako první přišel s nabídkou pro zákazníky s drahými fixacemi ČEZ. Ten umožní bez sankce přejít na tříletý fixovaným produkt, u nějž se bude každým rokem cena snižovat. Pro tyto zákazníky bude platný vždy aktuální ceník s fixací na tři roky. Ten poslední nabízí silovou elektřinu v prvním roce fixace za 5432 Kč s DPH za MWh, v následujícím roce klesne na 5287 Kč s DPH a v posledním roce fixace cena vychází na 4803 Kč včetně DPH.

Vysoké ceny by v příštím roce totiž zůstaly 160 tisícům zákazníků ČEZ. „Nabídneme jim možnost přejít na aktuální fixovaný produkt s klesající cenou. Nikdo z našich zákazníků tak nebude muset platit v příštím roce ceny nad stropy. Všechny postupně budeme v následujících týdnech kontaktovat, zákazníci nemusejí nikam chodit ani volat, budeme se jim ozývat opakovaně, abychom pomohli skutečně všem,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Z drahé fixace se budou moct vyvázat díky změně smlouvy rovněž bez sankce.