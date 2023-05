Klienti Maliny si stěžují na komunikaci i dělníky. Celé zálohy zpět nedostanou

Řada lidí začala s rostoucími cenami energií uvažovat o fotovoltaice či tepelném čerpadle, ale narazili na firmu, která se minulý týden dostala do insolvence. Byl mezi nimi i pan Tomáš, který se rozhodl pro solární elektrárnu. Odrazovaly ho však dlouhé dodací lhůty na jejich dodávky, které se už tehdy pohybovaly i od jednoho roku výš. „Právě proto jsem oslovil společnost Malina, která na jaře 2022 nabízela fotovoltaiku na klíč v časově přijatelném horizontu,“ popisuje zákazník, který nechtěl zveřejnit své příjmení, ale redakce ho zná.

Smlouvu s Malinou podepsal v červnu 2022 a zaplatil zálohu 318 tisíc Kč, tedy zhruba 60 procent ceny. Společnost mu ve smlouvě slibovala termín montáže do 120 dní od podpisu smlouvy, což nesplnila. „Realizace byla zahájena až v listopadu 2022, a to způsobem, který mi ještě teď zvedá adrenalin,“ říká.

Stejnou dobu dodání Malina slibovala i dalším zákazníkům. Jeden z nich zaplatil zálohu na konci května, ale instalace započala až na začátku listopadu. „Zdůvodnili to množstvím instalací. Komunikace do doby instalace probíhala standardně, po nedokončení instalace už to bylo horší. Způsob komunikace se změnil až v posledním týdnu, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení,“ říká další nespokojený klient, který si nepřeje být jmenován. Zákazníci si často nepřejí být jmenováni, protože si nejsou jistí, zda jim to ještě nesníží šance na dokončení montáže a předání zařízení.

Podle Tomáše byli montážníci slušní, ovšem termíny, kdy druhý den dorazí, oznamovali až okolo osmé večer. I když se zákazníkovi podařilo vyhovět jejich časovému harmonogramu, stávalo se prý, že dělníci buď nepřijeli, nebo neměli potřebný materiál.

„Nakonec byla montáž dokončena v průběhu ledna 2023 a jsem přesvědčen, že to bylo díky obchodnímu zástupci, kterého jsem vytrvale uháněl a jemuž to bylo nepříjemné,“ popisuje Tomáš. Během února po několika urgencích byla instalace dokončena připojením do hlavního rozvaděče.

Od 27. února je tak zakázka připravena k výchozí revizi a předání. „Od té doby společnost nekomunikuje a je mnou atakována pomocí telefonátů, kontaktních e-mailů i dopisy datovou schránkou, respektive jejich komunikace byla od prosince 2022 katastrofální, a nebýt obchodního zástupce, nebylo by s kým jednat,“ říká Tomáš.

Elektrárnu už má na střeše včetně střídače a baterie i další zákazník. Zbývá mu ale stále zapojit Smart meter a připojit fotovoltaiku do sítě. „O odstoupení od smlouvy jsem zatím neuvažoval, stále jsem věřil v celkové dokončení fotovoltaiky,“ sdělil.

Jiní zákazníci takové štěstí nemají

Přestože u některých Malina splnila alespoň část závazku, paní Blanka takové štěstí neměla. Tepelné čerpadlo, které měla slíbené od loňského června, dosud neviděla. Firma jí původně nabídla montáž tepelného čerpadla do začátku topné sezony, která se už chýlí ke konci.

Zálohu 176 866 Kč zaplatila v červenci, od té doby měla Malina do 60 dnů zpracovat energetický projekt, studii a podat žádost o připojení distributorovi. Do 120 dnů mělo být čerpadlo nainstalované. „Nestalo se nic. Na urgence firma odpovídá stále stejnými omluvnými odpověďmi, že se budou snažit vše napravit,“ popisuje svou zkušenost Blanka.

Celou situaci podle ní provázely další nepříjemnosti. „Dokonce došlo k tomu, že na smlouvě pod číslem, které jsem měla, bylo jiné jméno a mně bylo sděleno, že zálohu nemám zaplacenu. To se vyřešilo údajným dohledáním a omluvou s tím, že je vše v pořádku a může být provedena instalace čerpadla. A nic,“ říká nespokojená zákaznice.

Osobně proto firmě doručila odstoupení od smlouvy s žádostí o okamžité vrácení zaplacené zálohy. „Následovala však jen opět omluvná zpráva ředitele Daniela Krafta, že dají vše do pořádku,“ říká Blanka, která nyní jedná s advokátní kanceláří ohledně zastupování v této věci. Kraft od dubna ve firmě nepracuje.

Pohledávky vůči Malině mohou klienti uplatňovat do dvou měsíců od vyhlášení úpadku společnosti soudem, k čemuž došlo minulý pátek. „Pohledávku budu uplatňovat u insolvenčního soudu, buď sám, nebo přes advokáta. Vyplnit celou 14stránkovou pohledávku je docela náročné, takže to vypadá na advokáta, což je zase cca 6000 Kč navíc,“ říká zákazník.

Zvažoval dokončení instalace jinou firmou. „Přiznám se, že jsem byl ochoten zaplatit i něco navíc cizí firmě a doplatit EH Malina po případné domluvě doplatek. Nedošlo k tomu,“ vysvětluje.

Podle právníků si EH Malina v některých smlouvách sjednala výhradu vlastnického práva na rozpracované instalace. „To znamená, že až do úplného zaplacení ceny je vlastníkem věci Energetický holding Malina,“ upozorňuje René Aujeský z Advokátní kanceláře Aujeský, která zastupuje desítky klientů solární firmy, na to, že Malina je vlastníkem, dokud hotovou zakázku nepřevede na zákazníka.

V tuto chvíli tak tito klienti nemohou nic dělat a musejí čekat na rozhodnutí soudu o řešení úpadku společnosti, které bude buď reorganizací, nebo konkurzem.

„Je třeba konstatovat, že se jedná o dobrovolné ujednání ve smlouvách. Tento právní institut se využívá z důvodu ochrany té smluvní strany, ve prospěch které je sjednán. Pokud by totiž tato výhrada nebyla sjednána a vůči druhé smluvní straně byla nařízena exekuce nebo zahájena insolvence, mohlo by dojít i ke zpeněžení věci, která nebyla dosud plně uhrazena,“ vysvětluje Aujeský.

Klient Tomáš se obrátil na právníka již v dubnu, kdy okolnosti začaly nasvědčovat tomu, že má firma problémy. „Osobně preferuji dokončit dílo za pomoci třetí strany, ideálně odsouhlasené insolvenčním správcem, i za cenu vyšší. Cokoli je více než současný stav,“ říká.

Z insolvenčního návrhu plyne, že Malina má závazky po splatnosti ve výši 1,4 miliardy Kč. „To, zda, a případně v jaké výši je schopna uspokojit pohledávky věřitelů v insolvenčním řízení, se bude odvíjet nejen od množství věřitelů, ale i jejího majetku a v případě klientů, kteří mají zájem na dokončení díla, i způsobu řešení úpadku,“ říká Aujeský.

Soud totiž nemusí povolit reorganizaci firmy zejména v případě, kdy je tak sledován nepoctivý záměr. Stejně by tomu bylo v případě, že by věřitelé obdrželi menší plnění, než které by obdrželi v konkurzu. „V každém případě lze téměř s jistotou konstatovat, že i v případě reorganizace nedostanou věřitelé složené zálohy zpět v plné výši,“ upozorňuje Aujeský.