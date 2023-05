Přehledně: Co znamená insolvence Maliny pro její zákazníky

Tisíce klientů Energetického Holdingu Malina jsou od pátečního večera v nejistotě. Společnost na sebe podala insolvenční návrh a Městský soud v Praze v úterý vyhlásil insolvenční řízení.

Společnost dodávající fotovoltaické elektrárny měla delší dobu problémy. Malina si zpočátku nabrala velké množství klientů, kteří si často stěžovali na neplnění termínů ohledně dodávek a instalací solárů nebo na špatnou komunikaci poté. Přitom už uhradili zálohu, která v průměru činila 300 tisíc Kč.

Postupně se začaly vynořovat další problémy spojené s firmou. Ukázalo se, že Malina dluží několik nájmů, policie jí obstavila účet s více než půl milionem korun a mířila na ni exekuce.

Jak holding dříve uvedl, na fotovoltaiku čekají ještě tisíce klientů. Podle informací Pirátské strany, která se případu věnuje, jsou ještě dva tisíce zákazníků, u nichž realizace fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla ani nezačala. Co však čeká klienty, kteří uzavřeli smlouvu se společností, která je v insolvenci?

Co znamená podání insolvenčního návrhu pro klienty Maliny?

V insolvenčním rejstříku byl v úterý zveřejněn insolvenční návrh společnosti Malina, a bylo tak zahájeného insolvenčního řízení. Pro společnost i pro její zákazníky to znamená několik změn. „Malina je omezena v nakládání se svým majetkem a může právně jednat pouze v rámci takzvané běžné obchodní činnosti – nesmí tedy činit jakékoliv zásadnější právní úkony,“ vysvětluje Jan Eisenreich, právník společnosti Pikes Legal.

Zahájení insolvenčního řízení tak znamená, že veškeré pohledávky mohou být uspokojeny pouze v rámci insolvenčního řízení. „Již se nelze domáhat vrácení složených záloh, úhrad za služby apod. žalobou u soudu,“ sdělila Advokátní kancelář Reného Aujeského, která některé klienty Maliny zastupuje.

Aujeský upozorňuje na to, že z důvodu insolvence budou muset být přerušena již zahájená soudní řízení. Stejně tak nebude možné vykonat nařízenou exekuci.

Co bude následovat?

Soud musí následně rozhodnout o řešení úpadku – a to buď konkurzem, kdy dochází k rychlému zpeněžení majetku a jeho rozdělení mezi věřitele, nebo reorganizací, tedy postupným uspokojováním pohledávek věřitelů.

Kdo klientům Maliny vrátí zálohu?

Zálohy, které u Maliny tvořily průměrně 60 procent ceny fotovoltaiky, mohou poškození získat zpět, ale vše bude záležet na vývoji insolvenčního řízení.

V případě řešení insolvence konkurzem by zákazníci při vymáhání záloh museli postupovat stejně jako v případě poptávání jiných pohledávek. „Klienti by si museli přihlašovat uhrazené zálohy jako pohledávky do insolvenčního řízení a byli by následně i v rámci insolvenčního řízení uspokojováni,“ vysvětluje Eisenreich.

Insolvenční správce provede soupis veškerého majetku Energetického Holdingu Malina, který poté prodá a jeho výtěžek rozdělí mezi všechny věřitele. „Nad rámec dodávám, že vzhledem k očekávanému množství věřitelů odhaduji, že věřitelé obdrží již nepatrnou část svých záloh (a jiných pohledávek) zpět,“ varuje Aujeský.

Vše bude záviset na množství financí, které v Malině zůstaly. Firma spolu s insolvenčním návrhem zveřejnila i detaily o svém hospodaření, z nichž vyplývá, že na korunovém účtu má aktuálně necelých 12 milionů korun. V pokladně má dalších šest milionů. Celkové zásoby skupiny (například nakoupený materiál) odpovídají hodnotě 438 milionů korun.

Na koho se mají poškození zákazníci nyní obrátit?

Vše bude záviset na rozhodnutí soudu, které bude zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Pokud by rozhodl o úpadku společnosti, tak současně vyzve věřitele, aby se přihlásili do insolvence se svými pohledávkami. „Od té doby začíná poškozeným klientům plynout dvouměsíční lhůta pro přihlášení svých pohledávek,“ říká Eisenreich.

Přihlásit pohledávku je možné na předtištěném formuláři, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Měli by klienti s přihlášením svých pohledávek spěchat?

Přestože se dva měsíce mohou jevit jako dlouhá doba, právníci doporučují na nic nečekat a začít situaci řešit co nejdříve. „Na základě zkušeností z jiných řízení, ve kterých zastupujeme poškozené klienty, očekávám, že bude úpadek prohlášen poměrně rychle a dále bude ustaven prozatímní věřitelský výbor,“ popisuje Eisenreich.

Aujeský navíc varuje, že k pozdě podaným přihláškám už nebude přihlíženo. „Vzhledem k tomu, že proces je značně komplikovaný, doporučuji, aby věřitelé uplatňovali svá práva prostřednictvím zkušených advokátů,“ uvádí Aujeský.

Komu patří dosud nezapojené soláry na střechách, které měla Malina dokončit?

Pokud Malina svému klientovi již dopravila materiál ke stavbě solární elektrárny, nebo ji už dokonce nainstalovala, ale doposud nezprovoznila, vlastnictví instalace závisí na konkrétní smlouvě. „Bude velmi záležet na tom, zda zákazníci uzavřeli smlouvy přímo s Malinou, nebo s jejími subdodavateli a jak přesně smlouvy zněly,“ říká Eisenreich.

Ze smluv, které klienti předložili Advokátní kanceláři Aujeský, plyne, že si Malina sjednala tzv. výhradu vlastnického práva.

„To znamená, že veškerý majetek je až do jeho úplného zaplacení ve vlastnictví Energetického Holdingu Malina. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má povinnost postupovat tak, aby byli věřitelé uspokojeni v co nejvyšší míře, očekávám, že dojde ke zpeněžení i tohoto majetku,“ vysvětluje Aujeský.

Dodává, že se to nebude týkat klientů, kteří už zaplatili úplnou cenu a fotovoltaiku či čerpadlo mají převzaté. Sto procent ceny instalace však klienti běžně doplácejí až po zprovoznění fotovoltaiky.

„Bohužel si dovedu představit i situaci, že případný insolvenční správce zahrne nepřipojené fotovoltaiky do majetkové podstaty Maliny a bude je chtít po klientech vrátit, případně bude chtít po klientech nějaké finanční protiplnění,“ varuje Eisenreich.

Mají si lidé fotovoltaiku nechat dokončit po vlastní ose?

Podobně je tomu i s dokončením fotovoltaiky, kterou firma v insolvenci nechala rozpracovanou. Podle právního názoru Advokátní kanceláře Aujeský si tito klienti nejspíš nemohou nechat nedokončenou instalaci dodělat jinou firmou, neboť je fotovoltaika ve vlastnictví společnosti Malina.

„I v případě, že by si nechali vše dokončit externí společností, bude vlastníkem celé věci Energetický Holding Malina, a to až do úplného zaplacení ceny,“ říká Aujeský. Opět však záleží na tom, co říká smlouva.

Mohou si lidé nechat fotovoltaiku od Maliny připojit distributorem?

Připojení fotovoltaiky do sítě a případně výměnu elektroměru má na starost distributor elektřiny. Pro připojení elektrárny do sítě je třeba nejprve podat žádost, což většinou obstará instalační firma. Po schválení žádosti distributorem a definitivním zprovoznění fotovoltaiky pak zákazník doplácí zbytek ceny instalace.

Podmínky připojení elektrárny do sítě by měly být popsány ve smlouvě, kterou zákazník s Malinou podepsal. „V tomto případě bych opravdu doporučoval klientům konzultovat toto s advokátem a poslat mu smlouvu, na základě které mu Malina panely dodala,“ říká Eisenreich.

Mají klienti stále záruku na elektrárnu, i když je firma v insolvenci?

Problém však může nastat i pro klienty, kteří mají soláry již dokončené včetně zapojení v síti. Pokud by elektrárna například přestala fungovat, Malina by za ni už nemusela ručit a odpadla by i možnost pravidelného servisu. „Záruku po Malině s nejvyšší pravděpodobností nikdo nepřevezme, a zákazníci tak zůstanou bez záručního servisu,“ upozorňuje Eisenreich.

Vše se ale bude odvíjet od řešení úpadku společnosti. „Pokud by byl řešen konkurzem, dojde po uspokojení věřitelů k zániku společnosti. To znamená, že by již neměl kdo poskytovat záruku,“ potvrzuje Aujeský. V opačném případě, když by byl úpadek řešen reorganizací, bude Malina nadále fungovat a poskytovat svým klientům záruku.

Proč Malina podala návrh na insolvenci?

Malina se v posledních týdnech snažila vyřešit nakupené problémy. Podle tiskové zprávy společnosti by návrh na insolvenci „měl pomoci společnosti splnit závazky vůči svým klientům“.

„Snažíme se vyřešit problémy, které v Malině vznikly. Zjistili jsme, že manažersky nebyla společnost vedena dobře. Rozhodli jsme se podat návrh na povolení reorganizace společnosti,“ uvedl k situaci člen představenstva Jan Urban.