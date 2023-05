Živnostníkům se zvýší odvody, dostanou za ně vyšší důchody

Drobní podnikatelé odvádějí podle jejích propočtů do státní kasy násobně méně peněz než zaměstnanci a musí se to v zájmu zachování zdravých veřejných financí, ale i spravedlnosti mezi různými skupinami pracovníků změnit.

Česko má nyní zhruba milion aktivních živnostníků a 60 procent z nich platí minimální pojistné. Liší se to podle věku. Mladí živnostníci, kteří s podnikáním teprve začínají, platí minimální odvody častěji než ti, kteří mají s podnikáním zkušenosti. Ti nejmladší kolem dvaceti let platí minimální odvody zhruba z 80 procent, naopak šedesátiletých živnostníků s minimálními odvody je „jen“ zhruba polovina.

V praxi to znamená, že zatímco dnes musí každý živnostník, který neplatí daně paušálně, odvádět na sociální zabezpečení minimálně 2944 korun měsíčně, pokud je jeho výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmu, tak nově bude za tři roky odvádět na zálohách 4710 korun měsíčně. Namísto zhruba 35 tisíc ročně by OSVČ nově zaplatily přes 56 tisíc korun za rok, tedy o 60 procent více.

Živnostníci se však podle Stanjury mohou zároveň těšit na vyšší důchody. Pokud si dnes platí jen minimální odvody, dostanou po 44 letech pojištění důchod ve výši 10 686 korun, po zvýšení záloh by to bylo 14 678 korun.

Předsedovi podnikatelských odborů se nelíbí ani argumentace vyššími důchody. „Nejlepší by bylo nechat živnostníky i ostatní občany, aby si sami spořili na důchod, a pak měli tolik, kolik si naspoří, a šli do důchodu, kdy oni budou chtít,“ dodává Bábek. Stát to však podle něj udělat nechce proto, že by pak nemohl nic přerozdělovat, a politici by tak ztratili svou moc.