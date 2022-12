Krize nekrize, Češi nakupují jak diví, potvrzuje šéfka outletového centra

Velcí obchodníci v posledních dnech hlásí, že Češi navzdory energetické a inflační krizi nadprůměrně nakupují. „Za naše centrum to mohu potvrdit. V médiích se objevují spekulace, o tom, že lidé začínají utrácet méně. Za nás musím říci, že vidíme po dvou adventních víkendech, že lidé chodí a opravdu utrácejí,“ potvrzuje informace obchodníků Lenka Čapková, ředitelka pražské Fashion Areny.

Pomohla jim i rostoucí obliba tzv. Black Friday, k němuž se během posledních let přidává většina obchodníků jak v kamenných prodejnách, tak v e-shopech.

„Období Black Friday byl pro nás nejsilnější týden i víkend v roce,“ potvrzuje Čapková. A ukazuje to i rostoucí návštěvnost. „Během celého týdne, v němž probíhaly promoakce, přišlo do Fashion Areny více než 70 tisíc lidí. A co se týče obratu všech nájemců, tak jsme jak na čísle loňského roku, tak nad našimi předpoklady, které jsme měli,“ říká s tím, že běžná návštěvnost během podzimu činila zhruba 50 tisíc lidí denně.