Ladovská zima letos nebude

Evropa má za sebou nejteplejší léto od roku 1991, kdy začala evropská agentura Copernicus měřit teploty. Podle nejnovějších odhadů agentury zažije kontinent i abnormálně teplou zimu. Výrazně vyšší teploty, než je obvyklé, by mohly podle předpovědi pomoci napnutému trhu s energiemi.

Pokud by předpověď vyšla, mohlo by v aktuálně téměř plných evropských zásobnících plynu, zůstat na jaře víc suroviny na další sezonu 2023/2024. O té totiž odborníci tvrdí, že by mohla být vzhledem ke zničenému plynovodu Nord Stream mnohem náročnější.