Lovochemie loni vydělala o 1225 procent více, hnojiv přitom prodala méně

Čistý obrat Lovochemie z holdingu Agrofert vzrostl o více než 81 procent na 12,22 miliardy korun. Společnost uvedla, že na českém trhu prodá téměř 53 procent své produkce, zbytek směřuje do zahraničí, hlavně do Německa. Z objemu prodaných hnojiv největší podíl tvoří ledková hnojiva, kterých firma prodala 405 000 tun.

Podle společnosti loni rostly ceny hnojiv hlavně kvůli zdražování energií a surovin. Oborové svazy i podniky loni uváděly, že hnojiva zdražovala v řádu stovek procent v meziročním srovnání. Spolu s růstem cen energií, pohonných hmot a dalších nákladů se to promítalo do cen zemědělské produkce a následně i spotřebitelských cen potravin.

Podle svazu se loňský růst nákladů mimo jiné i na hnojiva promítne do letošního zisku celého sektoru. Předseda Martin Pýcha už dříve uvedl, že loni firmy nakupovaly kromě hnojiv také například osiva a další vstupy za ceny, které ovlivní jejich letošní hospodaření. Ceny zemědělských komodit loni hlavně od začátku války na Ukrajině výrazně rostly, letos již klesají na úroveň z let před výrazným růstem cen energií.

Holding Agrofert loni více než zdvojnásobil zisk na 12,97 miliardy korun. Zisk vzrostl o 124 procent oproti 5,8 miliardy korun v roce 2021. Tržby skupiny vzrostly o 33 procent na 245 miliard korun. Do února 2017 vlastnil koncern někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů. Předseda představenstva holdingu Zbyněk Průša k loňským výsledkům celé skupiny uvedl, že hlavním tahounem růstu byly chemické továrny v zahraničí. V ČR do skupiny patří také chemičky Deza, Fatra, Synthesia nebo Precheza. Do skupiny patří také například GreenChem Holding sídlící v Nizozemsku nebo Duslo se sídlem na Slovensku.